La curiosa forma de un hombre para vender su estrella de Navidad

Esta Navidad será muy diferente para todos por la situación actual que estamos viviendo a causa de la pandemia. Aunque es tiempo de ilusión y esperanza donde muchas personas decoran sus casas con adornos navideños como cada año sin pensar en que será diferente a las demás, los hay que aprovechan para deshacerse de utensilios de Navidad que ya no utilizan y los venden en la plataforma Facebook.

Es el caso de este hombre mallorquín de Sóller, que se ha visto obligado a posar delante de la cámara para vender una estrella de oriente de hierro por 50€. Lo más curioso de la imagen y que se ha llevado todo el protagonismo entre los internautas es que, con el objetivo de que no saliera su cara en el tablón de anuncios de Facebook, esta persona decidió tapársela con una lona que va a conjunto con su polo naranja. Su anuncio, acompañado de un ''escucho ofertas'', se ha hecho viral entre los grupos de whatsapp y las Redes Sociales.

El anuncio ya ha desaparecido del tablón de ofertas de Segunda mano de Baleares en Facebook. Probablemente ya haya vendido la ''estrella de oriente de hierro ideal para fachadas'' o simplemente ha decidido eliminar este simpático y diferente anuncio y la estrella volverá a lucir en su fachada de casa.

No es la primera vez que en este tablón de anuncios de las Islas Baleares aparecen ofertas variopintas. Además de vender diferentes objetos, el grupo ha sido objeto de crítica después de encontrar anuncios donde se venden citas previas para extranjería o gente pidiendo ayuda para comer o conseguir algo de ropa.

La venta de este producto cobra mucho sentido este 21 de diciembre ya que, después de ocho siglos, podremos ver la estrella de Belén que guió a los Reyes Magos a lo largo de su camino hasta el pesebre de Belén donde adoraron al niño Jesús con oro, incienso y mirra.

Podremos observarla gracias al fenómeno que se lleva produciendo desde hace un tiempo: la insólita alineación de los planetas de Júpiter y Saturno. Cabe destacar que este fenómeno no se producía desde el año 1226 y los amantes de la astronomía vivirán un momento único que tendrá su punto álgido este 21 de diciembre.

Según el astrónomo Patrick Hartigan, Júpiter y Saturno llevan alineándose desde el pasado verano. Explica el astrónomo que se trata de un fenómeno que no ocurre a menudo y que provocará una ilusión óptica que podremos disfrutar todos. Esto significa que los planetas se alinearán provocando un único punto de luz que será visible desde el planeta Tierra.

Hasta Google ha dedicado su espacio de búsqueda, concretamente sus dos ''o'' a la Gran Conjunción de Júpiter y Saturno.

