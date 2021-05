Un crucero fondea en la Bahía de Palma al detectar cinco positivos entre su tripulación

Un crucero de la compañía Royal Caribeann ha fondeado a primera hora de esta mañana en la Bahía de Palma tras dar aviso de varios posibles casos de Covid.

Sanidad Exterior se hace cargo del desembarco y de la atención sanitaria de estas 5 personas, que son miembros de la tripulación y que han dado positivo en un test.

Están asintomáticos, aislados en sus respectivas cabinas y cuando reciban la documentación correspondiente serán desembarcados en una embarcación auxiliar y trasladados a la Estación Marítima del Puerto de Palma. Allí un equipo de Sanidad Exterior les hará un primer examen, como indican los protocolos, y posteriormente se les trasladará en ambulancia hasta una clínica privada, donde pasarán la cuarentena. El crucero permanece fondeado y en principio no se prevé que atraque en el puerto de Palma. A bordo hay una cincuentena de pasajeros y unos 1.400 tripulantes.

El último puerto en el que atracaron fue el de Civitavecchia, en Italia. El crucero no tenía previto escala en Palma ya que desde el inicio de la pandemia en España está prohibido el atraque de los cruceros internacionales. Esta mañana la compañía del Odyssey of the Seas ha solicitado ayuda y asesoramiento a Sanidad Exterior.

La Guardia Civil custodia el buque que hacia la ruta de Italia hacia los Estados Unidos.

La compañía, según el protocolo, debe hacer ahora una encuesta epidemiológica y continuar el viaje cuando desembarquen.