Críticas al Ayuntamiento de Palma por enviar a los niños solo en catalán cartas de los Reyes Magos

Estos días los menores de 11 años empadronados en Palma están recibiendo una carta de los Reyes Magos para explicarles que este año tan especial llegarán regalos pero que no podrán asistir a la cabalgata el día 5 de enero.

Se repartirán más de 44.000 cartas y a partir del día 28 de didiembre también se podrán recoger en las dependencias municipales si no han llegado a todos los hogares. Esta semana se han entregado 20.000 y la próxima semana esperan entregar las 24.000 restantes

En la misiva que, ya ha comenzado a distribuirse en los hogares palmesanos, se explica solo en catalán que la cabalgata solo podrá seguirse a través del canal autonómico IB3 para "estar más seguros" pero explica "hemos organizado una entrega de regalos con todos los camellos y dromedarios de todos los rincones de Oriente para repartir regalos la noche más importante del año".

En la carta , que firman Melchor, Gaspar y Baltasar, les explican a los más pequeños "les hemos enseñado geografía para que no se pierdan por el mundo y también idiomas para que puedan leer bien vuestras cartas para no dejar ningun hogar sin regalos".

VOX pide versión en castellano

El grupo de VOX Palma ha criticado que sólo se envíe la carta en catalán. El líder de la formación en Palma, Fulgencio Coll, afirma "nos parece vergonzoso que, una vez más, el alcalde de Palma ponga la ideología por encima de los ciudadanos y que lo haga en una ocasión como esta. El alcalde de Palma sabe perfectamente que en la ciudad hay niños y familias enteras que no saben catalán. ¿Qué pasa con los niños que no saben catalán y cuyos padres no conocen la lengua? Pues lo que pasa es que no entienden la carta que envían los Reyes Magos. En VOX no queremos que el alcalde juegue con los sentimientos de los niños".

Recuerda Coll "por mucho que la izquierda se empeñe en lo contrario, el español es la lengua oficial del país y todos los españoles tenemos el derecho a poder expresarnos en esta lengua y a recibir información por parte de las instituciones también en español. Por todo ello, pedimos al alcalde de Palma que no contravenga la Constitución y que deje su sectarismo a un lado cuando, de lo que se trata, es de tener un detalle con los niños y garantizar su seguridad".

El Ayuntamiento justifica el uso del catalán en que es la lengua vehicular de las escuelas

Por su parte, el portavoz del Ayuntamiento de Palma,Alberto Jarabo, descarta la posibilidad de editar una versión en castellano "en toda celebracion siempre hay un aguafiestas y lo importante es que los niños han recibido esta carta con mucha ilusión en la lengua vehicular de sus escuelas".

Si hay niños que todavía no saben leer porque aún no han llegado a la etapa educativa correspondiente de este aprendizaje, siempre contarán con algún mayor --padre, madre, hermanos, vecinos-- que le puedan ayudar y traducírselo, lo cual es también una buena manera de compartir la alegría de haber recibido la carta de los Reyes Magos", ha enfatizado el regidor, quien ha insistido en que "los niños han recibido la carta de forma muy ilusionante".

Respecto al coste que ha tenido el reparto de la carta Jarabo ha asegurado que "esto no ha tenido ningún coste, dado que la empresa que ha hecho de cartera real es la que tiene contratada el Ayuntamiento para notificaciones habituales". Si bien, ha puntualizado, "el diseño e impresión de la misiva, que ha tenido que ser enviado a los Reyes para que le dieran el visto bueno, ha tenido un coste de 3.700 euros".

"Tanto el Ayuntamiento como los Reyes Magos están muy satisfechos con la acogida que la carta ha tenido entre los niños de la ciudad de Palma", ha concluido Jarabo.