ARCA critica al anterior Consell de Mallorca por su dejadez en la recuperación del Belén de la Sang durante los últimos años. Se muestran indignados porque les habían hecho creer que la restauración estaba prácticamente terminada, cuando no era así.

Las piezas, de un gran valor por su antigüedad e historia, fueron retiradas de su sitio y almacenadas por los responsables del Consell de Malloca durante varios años. El presidente de ARCA, Pere Ollers, asegura que "es una irresponsabilidad que no se pueda disfrutar del Belén de la Sang en el aniversario mundial de los 800 años de la aparición del primer Belén en Greccio", ha explicado.

Tant de bo haguéssim pogut tenir restaurat el Betlem de Jesús de La Sang per aquests 800 anys del primer Betlem.

No ha pogut ser, perquè en 8 anys ha estat totalment abandonat.

Hi estam fent feina des del primer dia que varem arribar per a que pugui ser una realitat. pic.twitter.com/kFK5eL3SRG