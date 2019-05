Cs critica la falta de secreto del voto en algunos colegios electorales

El diputado de Ciudadanos (Cs) en el Congreso, Joan Mesquida, ha criticado que, por primera vez en la historia de la democracia, "no se ha podido garantizar el secreto del voto" en algunos colegios electorales de Baleares.

Mesquida ha señalado que "un país moderno como España no puede dar esta imagen", en relación a esta "anomalía" que han trasladado algunos ciudadanos que se han quejado.

Además, el diputado del Legislativo ha manifestado su preocupación por la caída en Baleares de la participación hasta las 18.00 horas, una de "las más bajas del Estado".

En cuanto a los primeros datos de las encuestas Mesquida no ha querido hacer valoraciones "preferimos no entrar en valoraciones sobre los sondeos porque están hechos a pie de urna y ya vimos hace un mes que no fueron muy acertados".