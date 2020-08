La crisis del coronavirus se sigue cebando con los restauradores

Los restauradores se están viendo gravemente afectados por las nuevas restricciones que está estableciendo el ejecutivo debido al avance del coronavirus. No entinden que si el 70% de los contagios se están produciendo en reuniones familiares y de amigos, que lo paguen con los negocios. Defienden que ellos toman todas las medidas y que de momento no ha habido brotes en los bares y restaurantes, solo el de El Pirata en Formentera y porque se han hecho mal las cosas.

Es verano y sobre todo los más jóvenes no van a irse a dormir aunque cierren los bares a la 1, sino que, asegura el presidente de CAEB Restauración, Alfonso Robledo, van a buscar alternativas, noseguras, para continuar con su ocio. Robledo destaca que si los rebrotes se producen en casas, las restricciones también deberían estar en casas. Robledo cree que siempre se recurre a la hostelería y son los que más están sufriendo. Además, dudan de la legalidad de algunas medidas que se han tomado, como los cierres a la 1 de la madrugada y recurriran a la vía judicial. Asegura que llevan meses inviertiendo en medidas de seguridad y ahora muchos van a tener que cerrar definitivamente.

La prohibición de fumar en espacios públicos o sin distancias de seguridad también les perjudica mucho, asegura Robledo. Todavía no tienen claro cuando pueden fumar o no los clientes, aunque si destaca que a partir de ahora muchos fumadores prefirirán reunirse en casa si no pueden fumar en bares y restaurantes. Los restauradores están convencidos en que no tienen lógica algunas medidas que se están tomando y están muy preocupados, porque al prematuro final de temporada, se suman todas estas dificultades.