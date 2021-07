El 'Costa Smeralda' llega a Palma

El Costa Smeraldaha llegado este martes al puerto de Palma procedente de Barcelona. Se trata del primer crucero con escalasinternacionales desde la pandemia. Antes ha estado en Marsella y Savona, donde se inició el crucero. De Palma partirá a media tardepara Messina y Civitavecchia y terminará finalmente otra vez en Savona. Este será el itinerario semanal que a partir de ahora realizará el buque. Cada martes atracará en Palma.

Los comerciantes turísticos de Palma, sin embargo, no han notado, para nada, la afluencia de estos cruceristas que han llegado hoy. Explica la propietaria de uno de los souvenirs de la plaza de la Seu que desde su negocio ve el barco que ha llegado, aunque ni rastro de los cruceristas. Tradicionalmente la zona de la catedral estaba llena de turistas, a diferencia de ahora. Donde sí que están yendo los grupos guiados es a la tradicional empresa perlera de Mallorca, Majórica. "No vemos a nadie, no hay gente. Solo van a Majórica, que ha abierto hace poco, al lado de Ca na Cati, y porque van ahí con los guías. Nosotros aquí no tenemos a nadie, vemos de lejos el barco pero en las tiendas no hay gente" ha denunciado esta propietaria.

Sí que ven pasear a más turistas que hace unas semanas, aunque la mayoría no entra en las tiendas ni hace gasto por la zona. Asegura la comerciante que todos los negocios de la zona están igual y no saben qué van a hacer si esta situación se alarga y no empiezan a reactivarse. Dice, que paseando hay un poco más de gente que antes, "pero no van a ningún lado. Pasan, pero no mucha gente, antes cuando subíamos las escaleras las tiendas estaban llenas de gente y ahora nada".

Los que sí que han notado la diferencia con la llegada del Costa Smeralda han sido los transportistas. Con este buque se han relajado ligeramente las restricciones y han podido organizar excursiones para los cruceristas. El presidente de la Federación Balear de Transportes, Rafel Roig, celebra que un total de 36 autocares se han puesto en marcha.

No pueden ir a su plena capacidad y solo van unas 40 personas por vehículo, aunque esto ha supuesto la puesta en marcha de 36 guias y 36 chófers, lo que es una buena noticia. Antes de la pandemia, para un crucero de 4.000 personas se reservaban unos 100 autocares para excursiones. Ahora la ocupación está al 25%. "Nosotros, en nuestro sector de transportes, estamos contentos porque haya más gente. No estamos en 2019 ni mucho menos, pero estamos mejor", ha declarado Roig.

En cuanto al sector del transporte en Baleares, al margen de los cruceros, poco a poco empieza a reactivarse. Roig asegura que se está notando la afluencia de pasajeros en el aeropuerto de Palma, aunque hasta que no se reactive por completo el turismo británico, no será suficiente, ya que, por ejemplo, los británicos, son los que más excursiones demandan, a diferencia de los alemanes. "Esto poco a poco se irá reactivando lentamente y tenemos que demostrar que las islas y el transporte en general somos zonas seguras" afirma el presidente de la Federación Balear de Transportes.