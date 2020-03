Un cortador de jamón entrega bocatas gratis a los sanitarios de Son Espases en Mallorca

Se suceden las iniciativas en medio de la pandemia. Algunos sanitarios, no tienen tiempo ni para hacerse la merienda y cuando salen de trabajar los supermercados ya han cerrado. Frente a este problema, el cortador de jamón Antonio Serra ha puesto en marcha la iniciativa 'bocatas solidarios'. Los miércoles y viernes se pone a hacer bocadillos y los entrega a los sanitarios del Hospital de Son Espases, en Mallorca. Ahora, también ha empezado a repartir comida y lo que necesiten a sus clientes de riesgo que no pueden salir de casa.

El cortador de jamón Antonio Serra regenta es Recó by Antoni Serra del Mercado de Santa Catalina. Las ventas en su negocio han disminuido un 80% ya que la gente va a hacer sus compras a las grandes superficies. A pesar de esto, y consciente de la situación que están pasando los sanitarios, que no tienen tiempo para prepararse la comida, ha lanzado esta iniciativa. Cada miércoles y viernes prepara 75 bocadillos para entregar a todos los trabajadores de Son Espases y también cuenta con la ayuda de muchos compañeros que le proporcionan más alimentos como fruta.

Antonio tampoco ha querido olvidarse de todos aquellos clientes que en estos momentos forman parte de la sociedad de riesgo y que por lo tanto no pueden salir de casa. Por eso, también ha puesto en marcha la iniciativa de llevar a casa todo lo que estas personas necesiten.

Empezó a repartir la semana pasada. Ya ha realizado 8 pedidos y tiene previsto hacer 4 o 5 por semana. Los clientes también pueden acercarse hasta el mercado y esperar en sus coches para que Antonio saque sus pedidos. Para beneficiarse de este servicio hay que entrar en su página de instagram o enviar un whatsapp al 633 66 00 35.