Cort pedirá que se retiren las terrazas de los bares cerrados que ocupan aparcamientos

El portavoz del Ayuntamiento de Palma, Alberto Jarabo, ha asegurado que reconoce que el cierre de bares, restaurantes y gimnasios que entra en vigor este miércoles es una medida "traumática" pero ha cuestionado "las formas" que adquirieron en algunos momentos las manifestaciones de este martes.

Jarabo ha reconocido el "hastío y el cansancio" tras un año de pandemia, pero ha subrayado que las restricciones no se deciden "por capricho ni voluntad dañina" y que los gobernantes tienen "la obligación de preservar la salud y la vida de las personas".

En relación a algunos momentos de tensión vividos este martes en Palma y a las concentraciones de personas sin respetar las distancias de seguridad, el portavoz municipal ha cuestionado las formas, ha resaltado la importancia de no generar situaciones que puedan derivar en contagios y ha condenado, además, los insultos a periodistas. "Esto va de salvar vidas", ha concluido.

En todo caso, Jarabo ha admitido que entiende las reivindicaciones y ha asegurado que las administraciones tienen "la obligación" de dedicar todos sus recursos disponibles a ayudar a los sectores afectados por la pandemia, en este caso, la hostelería, la restauración o el comercio.

En este sentido, el regidor de Participación Ciudadana y Gobierno Interior ha recordado que durante 2020 el Ayuntamiento activó ayudas por valor de dos millones de euros concretas, entre otras iniciativas, la suspensión de la tasa de ocupación de terrazas, el aplazamiento de las tasas de aguas o residuos o la posibilidad de ampliar terrazas en plazas de aparcamiento.

CORT PEDIRÁ QUE SE RETIREN LAS TERRAZAS CERRADAS QUE OCUPAN APARCAMIENTOS

Precisamente sobre esto último, Jarabo ha apuntado que mientras dure el cierre de establecimientos de hostelería, el Consistorio pedirá que se retiren las terrazas que estén ocupando plazas de aparcamiento.

El decreto que lo regula, ha añadido, ya establece que esta ocupación extraordinaria está vinculada al desarrollo de la actividad, y que en caso de que durante más de tres días seguidos no se hiciera uso, se tendrían que desmontar.

La decisión es fruto de una petición vecinal para recuperar las plazas de aparcamiento el tiempo que los establecimientos no podrán hacer uso.

Així és, un espectacle lamentable. No tenen ni el més mínim sentit de respecte al espai públic. Foren més bons per treure els “trastos” que ara per retirar-los. I @ajuntpalma com si no fos cosa seva. pic.twitter.com/OL33uMLAqo