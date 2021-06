La Cooperativa Pagesa de Pollença no quema la lana, la vende

A vueltas con la problemática y la polémica de la gestión de la lana de Mallorca. El problema lo arrastra el sector ganadero desde hace años por el encarecimiento del transporte. La polémica, al tomar la Conselleria de Agricultura la peor de las decisiones: quemarla.

Agricultura justifica esta decisión bajo el argumento de que no hay mercado, que no se puede comercializar, porque nadie quiere comprarla. Pero sí hay empresas de la península que quieren comprar la lana de Mallorca, un año más. Y la Cooperativa Pagesa de Pollença ha contactado con algunas de estas empresas.

Su gerente, Francisco Úbeda, en La Mañana de COPE Más Mallorca, asegura que “desde el minuto cero dijimos que no a quemar la lana, que no era una solución seria y buscamos quién podía comprarla. Desde 2007 la lana se ha vendido a través de central de Cooperativas. Como gerente, busqué empresas, hice llamadas y en todas, en ningún caso me han dicho que no les interese la lana”.

Úbeda asegura que sí “hay mercado, pero estamos en una coyuntura de crisis sanitaria que repercute económicamente y el problema de la lana es de logística, no comercial”.

El gerente de la Cooperativa Pagesa de Pollença pide a la Conselleria de Agricultura que “nos ayuden a pagar el coste de insularidad y que el dinero que se va a emplear en quemar la lana, se destine a transportarla a un sitio homologado a la península”.

La Cooperativa Pagesa de Pollença cuenta con 84 socios de ovino, a los que cada año retiran la lana, unas 15 toneladas. Este año calculan que recogerán unas 30 toneladas, “porque hemos recibido llamadas de ganaderos que no son de nuestra cooperativa y vamos a recoger mayor volumen”, y es que son muchos los pageses que tampoco están de acuerdo con la quema de la lana.

Úbeda remarca, además, que “las empresas comercializadoras no nos han puesto límite en la lana que pueden comprarnos”. Lo que confirma que mercado para la lana hay y alternativas a la quema, también. Para el gerente, el hándicap es el transporte, la insularidad, pero “comercialmente donde hemos llamado, nos han abierto las puertas, están dispuestos a comprar la lana de Mallorca. Nadie me ha dicho que no esté interesado en la lana de Mallorca”, insiste, para que no quede ninguna duda.

Desde la Cooperativa de Pollença están abiertos a recoger la lana de cualquier ganadero de la isla. No tienen infraestrucutura para mover toda la lana de la isla, pero todo el que esté interesado, pueden recogerla y, siguiendo una trazabilidad, llevarla a las empresas de la península.

El gerente añade que “si hay algún tipo de ayuda por parte de la Conselleria para paliar el encarecimiento del transporte, se le podrá liquidar al ganadero un mayor precio”, ya que es la Cooperativa la que asume los gastos de transporte a la península. Además, para Úbeda se ha creado un problema medioambiental con la propuesta de la quema.

Tras más de 30 años en el sector, Úbeda asegura que no ha llegado a entender la noticia de la quema y la califica de “broma” por parte de la Conselleria, ante la incredulidad que le produce que hayan adoptado esta decisión.

Respecto al precio, en los últimos 20 años la media que ha cobrado el ganadero no ha superado los 30 céntimos/kilo. En 2015 el ganadero llegó a cobrar 48 cts/kg, habiendo años de 20 cts/kg como el 2002 o a 12 cts/kg como el 2009. Úbeda explica que “lo que oscilan son los costes intermedios, como el transporte, que se ha duplicado en las dos últimas décadas, restando en el precio final que se paga al pagés”.

Para el gerente de la Cooperativa Pagesa Pollença, la solución de cara a los próximos pasa por la inversión para compactar la lana y realizar selección del producto que se prense, “lo que abarataría el coste del transporte un 200%”. Y es que la lana de Mallorca, al ser gruesa, es perfecta como aislante en construcción.

Hablamos con Francisco Úbeda, gerente de la Cooperativa Pagesa de Pollença. Entrevista en La Mañana en COPE Más Mallorca, martes 8 de junio de 2021.