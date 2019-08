El buque 'Open Arms' cumple su decimoctavo día a la deriva en el Mediterráneo a la espera de que se garantice un puerto seguro. Todavía quedan a bordo 107 inmigrantes en los que el estado anímico empieza a flaquear manifestándose mediante llantos, gritos y crisis psicológicas.

En este contexto, el Presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ofreció este lunes el puerto de Mahón y de Palma como los más cercanos para que puedieran desembarcar los inmigrantes a bordo. Un ofrecimiento que fue automáticamente rechazado por la ONG porque la situación, explica el capitán del barco Oscar Camps, es "insostenible" y no están para navegar "ni una hora más". Cabe recordar que el puerto más cercano es Mahón, situado a 907 kilómetros equivalentes a tres días de navegación.

Sin embargo desde el Govern balear afirman estar preparados antes una posible llegada. En este sentido, la Consellera de Servicios Sociales, Fina Santiago, ha explicado que si el barco Open Arms llegara a Baleares habría que desarrollar dos fases. La primera de ellas supondría una respuesta muy rápida por parte de Delegación del gobierno, ya que tiene que identificar a estas personas. A continuación, se tendría que hacer una revisión profunda del barco para ver si hay alguna enfermedad contagiosa y ya luego se pasaría al plazo de preacogida de estas personas donde cooperarían junto a Cruz Roja.

Santiago asegura que la solución no es “coger o no coger a estos inmigrantes”. La solución real que tendría que aportar la Unión Europea es una política activa en los lugares donde se produce más inmigración. La consellera explica que estas personas no quieren abandonar sus casas, sus familias y sus lugares para ir en patera, por lo que recuerda que la solución se encuentra en poner fin al conflicto en el lugar de origen o sino, advierte, la situación se repetirá constantemente.