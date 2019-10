Consumo retira más de 4.000 artículos de Halloween por no cumplir normativa

La Dirección General de Consumo ha retirado 4.081 artículos del mercado relativos a disfraces, máscaras, artículos de broma y otros complementos relacionados con la fiesta de Halloween, mediante la adopción de 31 medidas cautelares, por no cumplir con la normativa. Durante este mes se han realizado un total de 49 visitas de inspección y vigilancia a comercios donde se venden productos para la celebración de esta fiesta destinados a menores de 14 años, al efecto de comprobar que los productos cumplen con los requisitos de seguridad y etiquetado que exigen las normas vigentes.

En estas visitas se han realizado 335 actuaciones de controles sobre disfraces, máscaras, artículos de broma y otros complementos, y se ha comprobado si su composición, etiquetado y características se ajustan a la normativa, según ha informado la Conselleria de Salud y Consumo. Entre los productos retirados, las principales deficiencias detectadas han sido el etiquetado en idioma no oficial, la falta del marcado CE o elementos de los disfraces o complementos que podrían suponer un riesgo para los niños, como cordones para atarse al cuello. También se han retirado algunos artículos de broma que tenían acceso directo a pilas de botón.

Recomendaciones

La Dirección General de Consumo ha recordado la importancia de asegurarse de que los productos y disfraces reúnan todos los requisitos de seguridad exigidos.Ha destacado que si se opta por la compra de disfraces, hay que tener en cuenta la edad del niño, ya que si tiene menos de siete años no tienen que llevar cuerdas ni cordones en la zona del cuello y si tiene más, los cordones no pueden ser superiores a 7,5 cm de largo. Si tiene menos de 14 años, tienen que indicar las advertencias de seguridad. También ha incidido en que debe comprobarse que los complementos no tengan partes puntiagudas ni piezas pequeñas que puedan desprenderse. Las máscaras tienen que tener suficientes orificios de ventilación que eviten la asfixia y tienen que ser adecuadas para el tamaño y la edad de las personas que tengan que usarlas.