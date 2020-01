La consellera de Salud asegura que en Baleares faltan médicos porque hay escasez en toda España

Tras las oposiciones, la falta de personal se hace más visible en las islas: más de 200 plazas han quedado sin ocupar. Pediatras, médicos de familia y anestesistas son las especialidades con más dificultades para cubrir en Baleares, ya que hay poco personal sanitario que quiera cubrirlas. Precisamente esta semana el Sindicato Médico de Baleares pedía al ejecutivo que tomara medidas de incentivo para que vinieran más profesionales a las islas. La consellera de Salud, Patricia Gómez, normaliza la situación ya que asegura que esto ocurre en toda España.

Desde el sindicato aseguran que actualmente faltan unos 350 médicos y 50 están a punto de jubilarse. Pide a la administración que lleve a cabo políticas que incentiven la llegada de profesionales de otras comunidades. También, para que los estudiantes de las islas se queden aquí tras aprobar el MIR y para que los actuales médicos prorroguen sus jubilaciones. Otro de los grandes problemas que hay es que los médicos de atención primaria no están cobrando la actividad asistencial, dice Lázaro.

"EL DECRETO CONTINÚA VIGENTE"

Desde el Sindicato Médico de Baleares quieren tranquilizar a aquellos profesionales que se quieran presentar a las oposiciones, ya que de momento la sentencia no es firme y no les afectará. Continúa en vigor el decreto y los médicos que se presenten tendrán dos años para acreditar el título de catalán. Su presidente, Miguel Lázaro, asegura que lo ideal sería que la lengua catalana fuera un mérito y no una imposición política, que es lo que es.



CENTRO DE SALUD DE PERE GARAU

Usuarios y trabajadores del centro de salud de Pere Garau exigen la construcción urgente de un nuevo centro en el barrio. Denuncian deficiencias desde hace varios años: ratas, goteras, consultas inundadas y olores insoportables entre algunas cosas. En total en el centro trabajan unas 50 personas y hay 30.000 usuarios.

Dolores, una mujer residente del barrio y usuaria del centro, cuenta que el estado de las instalaciones es ya insalubre. Lamenta que con estas condiciones ni los trabajadores pueden hacer bien su trabajo ni los usuarios pueden ser bien atendidos. Cuenta que cuando vas a la consulta puedes ver una rata pasar, estar entre charcos de agua y que el médico se tenga que levantar a poner un cubo de agua en el suelo para las goteras.

Idoia Mondela es una de las pediatras del centro. Asegura que frecuentemente sufren inundaciones en las consultas y en la sala de espera. Los niños se arrastran por el suelo y sus chupetes y juguetes se caen frecuentemente también. Dice que es asqueroso. Incluso el techo se va cayendo por las goteras. Hace unos días calló una rejilla sobre la cabeza de una madre que estaba esperado ser atendida. Lo peor es que ese hueco sigue a día de hoy sin tapar.

Desde el Sindicato Médico de Baleares piden que el ayuntamiento de Palma ceda un solar al Govern para poder construir un nuevo centro, ya que el actual no es rehabilitable. Además, piden al ejecutivo balear que esto sea una prioridad en el Plan de Infraestructuras previsto para 2020.