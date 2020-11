El Consell de Mallorca vuelve a rechazar la creación de una comisión para investigar explotación a menores

La oposición vuelve a reclamar una comisión de investigación en el Consell de Mallorca para aclarar la actuación de los responsables del IMAS ante los casos de explotación sexual de menores tutelados. Se ha debatido en la mañana de este martes en el pleno del Consell de Mallorca por segunda vez y el resultado ha vuelto a ser el mismo: el equipo de gobierno vota no a ser investigados.

La propuesta ha contado con 16 votos a favor y 17 en contra. Se trata de una iniciativa que había sido presentada por el Partido Popular, El PI-Proposta per les Illes, Ciudadanos y Vox-Mallorca, y que han rechazado de nuevo los partidos que forman parte del equipo de gobierno del Consell (PSIB, MÉS per Mallorca y Unidas Podemos).

UNA OPOSICIÓN INDIGNADA

La oposición se ha mostrado indignada ante la negación, por segunda vez, de esta investigación. Desde Vox, el portavoz adjunto de la formación, Toni Gili, critica que lo que está haciendo el equipo de Gobierno es utilizar cortinas de humo constantemente para ocultar lo que está pasado. Ha asegurado que "los que han votado a favor de esta moción están del lado de la verdad", mientras que "los que han votado en contra han demostrado que quieren tirar paladas de tierra para tapar su responsabilidad".

Desde El PI, la portavoz de la formación en la institución insular, Xisca Mora, ha criticado que el equipo de gobierno "en vez de dar transparencia da la espalda al problema". "Queremos conocer porqué motivo no se detectaron estos casos antes y porqué el equipo de gobierno no ha dado prioridad a este tema", ha señalado. Insiste en que no se cansarán de insistir la investigación, dado que la comisión de expertos que se realizó a principios de año solo ha servido para detectar problemas que ya deberían haber conocido los gestores del IMAS.

El portavoz del Grupo Popular en el Consell, Llorenç Galmés, ha asegurado que su formación no se quedará "de brazos cruzados", a pesar de que el equipo de gobierno "quiera esconder la realidad". "A los mallorquines nos cuesta entender que ustedes se hayan opuesto a la comisión de investigación y que creasen un comité de expertos", ha lamentado. Según Galmés, la presidenta del Consell, Catalina Cladera, "lo único que quiere es que sea el presidente del IMAS, Javier de Juan, el que se desgaste políticamente y ella intentar salir indemne de un escándalo que es ya de ámbito nacional". Ha destacado que incluso el líder nacional de Podemos, Pablo Iglesias, se ha mostrado partidario de esta comisión de investigación, por lo que no entiende que hayan votado que no.

Por su parte, la portavoz de Cs en el Consell de Mallorca, Beatriz Camiña, ha censurado que desde que "se trató por primera vez el tema el 31 de enero, no se ha aclarado nada del peor escándalo que ha sufrido esta institución en toda su historia". Camiña ha criticado que el informe realizado por los expertos "no responde en absoluto" a averiguar el grado de responsabilidad del IMAS en este tema. Ha hecho hincapié en una de las conclusiones del informe de los expertos, que indica que hay muchos jóvenes tutelados que conocen cómo son las habitaciones de los hoteles de Palma, lo que considera que es "indignante".

"NO NOS VAMOS A CONVENCER LOS UNOS A LOS OTROS"

Por su parte, desde el equipo de Gobierno, PSIB, MÉS y PODEM han defendido su gestión en el equipo de gobierno con este tema durante los últimos meses con la creación de un comité de expertos y la propuesta que realizaron recientemente para poner en marcha una Comisión Política en el seno del Consell Rector del IMAS. Destacan que es poco útil una comisión de investigación, por lo que han vuelto a votar que no para realizar una comisión de responsabilidad política. El presidente del IMAS, Javier de Juan, acusa a la oposición de utilizar a las menores tuteladas abusadas como herramienta política. Dice que el abuso a menores es un problema complejo que existe en todos los ámbitos y en todos los lugares, no solo en el IMAS.

En esta misma línea se ha expresado el portavoz del Grupo Socialista en el Consell de Mallorca, Andreu Alcover, quien ha asegurado que "es la tercera vez que piden responsables políticos y no preguntan por lo que ha pasado con los menores". Además, ha pedido a la oposición que se sume a la comisión política en el marco del Consell Rector del IMAS, porque "es un espacio que para investigar los hechos en el que pueden colaborar y participar".

Por su parte, el portavoz de MÉS, Guillem Balboa, ha reprochado a la oposición que con esta propuesta de nuevo en el pleno "se repiten los mismos argumentos y la escenificación". "La pregunta es si todo esto es útil y si todo esto es lo que se espera de la política", ha señalado.

Por último, la portavoz de Unidas Podemos en el Consell, Magdalena Gelabert, también ha reclamado que se investigue "si se hizo todo lo que se podía hacer en las anteriores legislaturas" en los presuntos casos de explotación sexual a menores. "Nos gustaría que la oposición colaborase de manera activa, no entendemos la insistencia en que todo se haga de una determinada manera", ha lamentado.

NUEVO CENTRO PARA LAS VÍCTIMAS

Por cierto que el IMAS anunciado este martes que ha puesto en marcha un nuevo centro para menores de víctimas de explotación sexual comercial, un espacio que cuenta con ocho plazas residenciales para tratar traumas derivados de la victimización sexual que padecen.