El Consell aumenta en 1,5 millones el presupuesto del IMAS

​El Consell de Mallorca aumentará en 1,5 millones el presupuesto de menores del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), organismo envuelto en una polémica causada por los casos de explotación sexual infantil. La presidenta de la institución, Calalina Cladera, ha señalado que está suma de dinero se destinará a la adopción de medidas "para mejorar el sistema de menores tutelados y abordar el problema social del abuso y la explotación sexual infantil"

El aumento más destacado, que supone una inversión de 1 millón de euros, es el que se destinará a mejorar la protección, formación y centros de protección.

Cladera ha avanzado que durante este mes de febrero se dotará de herramientas de autoprotección a las niñas y niños con AlertCops, un servicio de alertas de seguridad directamente conectado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para atenderlos en situaciones de riesgo. Además, Cladera ha recordado que se ha acordado con el Govern la adaptación del Proyecto IRIS del ámbito de violencias machistas.

Els menors tutelats han estat sempre una prioritat per aquest equip de Govern i així continuarà sent. És per això que farem una inversió extraordinària d’1,5 milions d’euros en actuacions de prevenció, acolliment i centres de menors de l’@imasmallorca pic.twitter.com/cpDoHvf0rV