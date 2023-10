Consejos para mantener de forma correcta la batería del patinete eléctrico

La batería de un patinete eléctrico ha provocado este fin de semana un incendio en un piso de s'Arenal. Los vecinos tuvieron que ser evacuados y no hay que lamentar víctimas personales. Aprovechando este suceso y que, cada vez más, usuarios de nuestra isla adquieren este tipo de vehículo, nos hemos puesto en contacto con una empresa de mantenimiento de patinetes para que nos den una serie de consejos de para evitar que se llegue a un incidente de este tipo.

Víctor Sola, propietario de la empresa Volta, asegura que antes que el mantenimiento, lo más importante es la prevención, ya que es crucial comprar un producto de primera calidad ,y no marcas blancas o réplicas como hacen muchos usuarios para intentar ahorrar algo de dinero.

Consejos

Sola da más consejos para un buen mantenimiento de la vida de la batería: "Evitar mojar y dar golpes al patinete. También es importante no esperar a que la batería llegue al 0 por ciento sino que cuando esté al 20 %, es recomendable cargarla. Si has utilizado el patinete, te aconsejamos no conectarlo a la batería directamente sino esperar unos minutos a que repose", ha explicado.

Sola nos explica que en este caso concreto del incendio, por su experiencia, "cree que se puede deber a un cortocircuito de la bateria por una fabricación defectuosa o porque no esta bien aislada", ha concluído.