Conocerse y reconocerse en casa: Made in Mallorca

Entrevista a Mirenchu Beascoechea, artesana de vidrio. La Mañana en COPE Más Mallorca, martes 12 de marzo de 2019.

Promovido por el IDI (Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears) y la Conselleria de Trabajo, Comercio e Industria desde su creación, ha llegado el momento de darse a conocer aquí, en casa. Del 13 al 16 de marzo la galería ABA Art de Palma acogerá la réplica del stand londinense de Made in Mallorca con productos como baldosas, vidrio, cerámica, tejidos artesanales, iluminación y mobiliario. Una reproducción exacta, en Palma, del espacio creado en Londres.

Made in Mallorca lo forman reconocidas empresas de la Isla, como Huguet, Teixits Vicens, Contain, 8vuitulls, 2monos, Paparkone, Mirenchu, Teixits Riera, Català Roig, Tonia Fuster y Edicions de Disseny La Pecera. Unidas bajo el paraguas de Made in Mallorca, su objetivo principal es reconocer la producción local, el “hecho en Mallorca”. Es el reencuentro con la esencia de lo autóctono, del cómo se hace y de dónde procede. Una especie de regreso a los orígenes con la interpretación creativa de cada productor. El homenaje al hogar, el lugar donde se desarrolla el producto de principio a fin.

La autenticidad, en este caso, sí es una cuestión de tiempo. El que se invierte en producir de forma artesanal, con las manos, piezas únicas. Una filosofía que comparten las empresas que conforman Made in Mallorca.

El miércoles 13 de marzo, Max Enrich y Diego Ramos, abren la primera de las ponencias. Será a las 18.30 horas en el Auditorio de la Biblioteca de Can Sales (Plaça de la Porta de Santa Catalina, 24).

Tomás Alonso abre la conferencia del viernes 15 de marzo. Posteriormente tendrá lugar una mesa de debate sobre diseño, artesanía, industria, tradición y oficio de la que formarán parte Moredesign, OHLAB / Architecture Lab, SMS Arquitectos y Ted'A Arquitectes.

Marta Armengol es la encargada de moderar el encuentro. Será a las 18.30 horas en el Auditorio CC Sa Nostra (Carrer de la Concepció, 12).

La entrada a las conferencias es libre hasta completar aforo. Todas las personas que quieran inscribirse pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico: comunicacion.madeinmallorca@gmail.com