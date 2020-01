Company: “Fina Santiago no puede continuar ni un minuto más al frente de la Conselleria de Asuntos Sociales”

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Biel Company ha afirmado que “la consellera Fina Santiago no puede continuar ni un minuto más al frente de la Conselleria de Asuntos Sociales. Por decencia, por vergüenza y por coherencia con su propia doctrina cuando estaba en la oposición, tiene que dimitir. Y si no lo hace, Armengol la debe destituir”.

Per coherència amb sa seva pròpia doctrina quan estava en s’opsició i demanava dimissions, per decència i per vergonya, sa consellera Santiago ha de dimitir. No pot seguir un minut més al capdavant de @GOIB_Social. Si no, Armengol ha de destituir-la pic.twitter.com/qA0881k87d