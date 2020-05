Cómo trabajar con tu perro la vuelta a la normalidad tras el confinamiento

Sin duda quienes están disfrutando del estado de alarma son nuestras mascotas que pasan todo el día acompañadas por quienes más quieren, sus dueños. Pero eso lejos de ser bueno puede generar problemas cuando volvamos a la normalidad porque hemos generado demasiado apego en nuestros perros con tantos días de confinamiento.

Los expertos en comportamiento advierten que cuando volvamos al trabajo veremos cambios de actitud en nuestras mascotas ya que tal nivel de apego es perjudicial, especialmente si son cachorros.

¿QUÉ PASARÁ CON LOS PERROS CUANDO ACABE EL CONFINAMIENTO?

Pues la respuesta que nos da Juan Lacida, experto en adiestramiento, educación y rehabilitación canina que explica que después de pasar todo el día con nuestro perro durante tanto tiempo genera un exceso de dependencia.

Por eso aconseja empezar a trabajar ya con nuestros animales para compensar ese exceso de compañía. Ese apego generado, señala Lacida, puede convertirse en muchos de los casos en un exceso de dependencia lo que a su vez genera inseguridad en el animal al no saber estar solo. La consecuencia son ladridos, gemidos en casa y en la calle, o destrozos en casa cuando estén solos.

El caso es peor cuando nuestros perros son cachorros y que no han podido socializarse bien durante estos dos meses y que acusarán algunos problemas de conductas producidos por este exceso de afecto.

¿CÓMO TRABAJAR LA VUELTA A LA NORMALIDAD?

La principal recomendación es evitar cambios drásticos. Hay que procurar desde ya hacer una vida con los horarios que va a tener proximamente el perro al volver al trabajo.

Para ello Juan Lacida recomienda el uso de la jaula. Es una herramienta que se utiliza por parte de etólogos y educadores caninos para trabajar problemas de conducta o enseñar órdenes. Insiste en que no hay que ver la jaula como un castigo al perro, no lo es, y ayuda a generar autocontrol en nuestro animal.

Bien utilizada crea seguridad en el perro ya que la considera su habitación. Hay que ir trabajando con la puerta de la jaula cerradae incide este educador canino que esta medida "no es para apartarlo de nuestra vida sino para ayudarlo a trabajar su autocontrol ".

Si no disponemos de jaula la alternativa es atarlo. En este caso, Lacida también asegura que no se traumatiza al perro ni hay que verlo como un castigo. El objetivo, como en el caso de la jaula, es que no nos persiga constantemente porque recuerda que quien sufrirá cuando volvamos al trabajo, al verse sin nosotros, es el animal.