El Colegio Madre Alberta, pionero en el estudio de la capacidad de atención de sus alumnos

Se trata de uno de los estudios de neurociencia más grandes del mundo ya que cuenta con la participación de 6.000 estudiantes de 5 países, entre ellos alumnos de 10 centros de España y en concreto 105 estudiantes del Colegio Madre Alberta. EIM Learning distribuye el programa progrentis, que es la empresa que implementa el estudio con la ayuda de BrainCo que aporta la ayuda tecnológica con las diademas. El objetivo de este estudio es ayudar a los centros a conocer la capacidad de atención de todos sus alumnos.

El futuro no es de quién más sabe si no de quién gestiona mejor la información y para los alumnos, el exceso de información interfiere en su capacidad de aprendizaje. Los estudiantes han pasado por la sala de informática del centro para someterse a este innovador estudio. Tranquilos y concentrados, han empezado a hacer ejercicios variados para trabajar diferentes destrezas. El Director de EIM Learning, que distribuye el programa progrentis, ha explicado su funcionamiento: ''Se coloca al alumno una diadema que mide en tiempo real la capacidad atención a través de actividades. Estas diademas captan las ondas cerebrales que identifican la capacidad de atención del alumno. Los resultados ayudan a mejorar la ruta de aprendizaje de cada niño''.

PLATAFORMA PROGRENTIS

Los alumnos de 2º de primaria a 1º de ESO dedican una hora a la semana a la plataforma progrentis. Esta se adapta al nivel de cada alumno a través de una prueba inicial que mide el índice de productividad digital. Empezaron en septiembre y a día de hoy los estudiantes han mejorado un 300% ese índice. La Responsable de Progrentis en el Colegio, Rita Albarracín, ha explicado que este programa permite conocer las habilidades de cada niño y mejorar su ruta de aprendizaje.También ha destacado que el futuro de estos niños a nivel académico va a estar muy beneficiado gracias a esta plataforma.