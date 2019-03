El Colegio de Abogados anuncia una concentración para el 26 de marzo por impagos

Carmen López, responsable de la Comisión del Turno de Oficio del Colegio de Abogados de Baleares, ha confirmado este miércoles que llevan desde noviembre del pasado año sin cobrar, enlazando así casi cinco meses. Según ha apuntado López, el Ministerio de Justicia debe un millón seiscientos mil euros a los setecientos letrados que hay en Baleares. Por ello, el próximo 26 de marzo harán una concentración en los juzgados de Palma. Si no llegan a una solución tras una reunión en Madrid que tendrá lugar el próximo día 29 de marzo con los decanos de todas las comunidades autónomas, se plantean realizar paradas de servicios y no asistir a los juicios donde no haya presos o aquellas con víctimas de violencia de género, ya que atentaría contra los derechos fundamentales. "Ha llegado el momento de hacer paradas de servicio. Esperamos que con esto el Ministerio entienda que la abogacía se merece un trato distinto", apunta López.

López añade que el impago es un añadido a todo el contexto en el que trabajan los abogados de oficio en Baleares y que también protestan "por la falta de atención a las necesidades de la justicia en general y de la abogacía en particular". "No hay ningún colectivo en este país que tenga que salir a la calle a decir que lleva 4 meses sin cobrar", insiste López. El Ministerio de Justicia, tal y como explica López, no ha hecho alegación alguna y no explica el por qué de este impago. En el anterior impago el Ministerio habló del caso Gürtel, algo que para los abogados no tenía nada que ver. En este caso, en una nota del Ministerio, hablan del hecho de que no se hayan aprobado los presupuestos generales del estado. Para López, esta nota es una simple excusa.