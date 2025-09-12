El colapso de las listas de espera en Baleares indigna a los consumidores: "14 meses"

La espera para conseguir cita médica en la sanidad balear se han disparado, algunos pacientes critican que tarden más de un año en ser atendidos y han comenzado a consultar las demoras en asociaciones de consumidores.

En este sentido, la Asociación de Consumidores y Usuarios de Baleares (Consubal) ha denunciado públicamente la "insostenible" situación de las listas de espera en la sanidad pública de las islas. Según la organización, especialidades como neurología y psiquiatría presentan demoras de hasta un año para una primera consulta, una situación que consideran "inexplicable" y que afecta especialmente a pacientes vulnerables.

Un año de espera para ver a un neurólogo y al psiquiatra

Consubal ha puesto de manifiesto un caso paradigmático para ilustrar el problema. Una paciente, derivada por su médico de cabecera a neurología en el Hospital Son Espases el pasado 4 de septiembre, ha sido citada para mayo de 2026. Este ejemplo, según el presidente de la asociación, Alfonso Rodríguez, no es un hecho aislado, sino la norma para diversas especialidades.

La situación en psiquiatría es aún más crítica. La asociación asegura que la espera para una primera visita puede superar el año e incluso llegar a los 14 meses. Consubal ha recogido el testimonio de una persona que lleva más de un año esperando a que le asignen una cita, lo que agrava la preocupación por la atención a la salud mental en la comunidad.

Falta de personal y retrasos en los centros de salud

Además de las largas listas de espera para especialistas, Consubal también señala deficiencias en la atención primaria. La asociación ha expuesto el caso de una usuaria del PAC des Camp Redó a la que tardaron más de tres meses en asignarle un nuevo médico de cabecera tras el cambio de destino del anterior.

Son LLàtzer

La organización atribuye estos "retrasos inexplicables" y servicios "deficientes" a la falta de personal en el sistema de salud balear. Consubal ha reclamado a la Conselleria de Salud que tome medidas urgentes para paliar esta problemática que, según advierten, perjudica sobre todo a las personas mayores y con pocos recursos económicos.

pacto por la salud

A principios de año más de 92.000 ciudadanos baleares estaban en las listas de espera de la sanidad pública del archipiélago. Según los datos proporcionados por el IB-Salut, a finales de diciembre de 2024 había 79.170 pacientes a la espera de una consulta con el médico especialista y 13.624 esperando una intervención quirúrgica no urgente, lo que suma un total de 92.794 personas con citas pendientes en el Servei de Salut.

Unos meses antes, en noviembre de 2024 la presidenta del Govern, Marga Prohens, firmaba el Pacto por la Salud de las Islas Baleares, una iniciativa de participación ciudadana del Gobierno de las Islas Baleares. El documento recoge las seis líneas estratégicas que los más de 250 participantes han desarrollado de manera colaborativa.

Establece las líneas estratégicas del Pla de Salut con el objetivo de incorporar la voz y la mirada de la ciudadanía para diseñar las líneas estratégicas que deben guiar la valoración de necesidades/oportunidad y las políticas públicas de salud en las Islas Baleares a corto, medio y largo plazo.

Entre otros objetivos se marcaba la creación de una propuesta para la reducción de los tiempos de espera para consultas externas e intervenciones quirúrgicas que contemple estrategias para la gestión de la demanda, estrategias para el aumento de la oferta y estrategias para la optimización de la salida.