La clínica de pruebas diagnósticas del aeropuerto de Palma empezará a funcionar en Pascua

La clínica de pruebas diagnósticas del aeropuerto de Palma se inaugurará antes del periodo festivo de Pascua para poder realizar pruebas a pasajeros en la zona de salidas.

Aena adjudicó el pasado mes de enero el espacio para ubicar clínicas de pruebas diagnósticas para pasajeros de salida en 15 aeropuertos de la red. Los locales estarán ubicados en las zonas de salida y realizarán pruebas mayoritariamente a pasajeros que vayan a necesitarlas en el aeropuerto de destino, no para los que aterricen en esos aeropuertos, que tienen que traerlas desde origen para superar los controles sanitarios que se llevan a cabo en la red desde el mes de mayo.

Este servicio contribuirá a facilitar el regreso de los turistas a sus orígenes. En la actualidad, para acceder a un aeropuerto a realizar estos test será necesario disponer de tarjeta de embarque, puesto que el acceso está restringido a pasajeros.

Las empresa adjudicataria, en el caso de Baleares, es Eurofins Megalab, S.A.U. El contrato es por 6 meses con posibilidad de prórroga hasta el 31 de diciembre de 2021.

La empresa podrá realizar pruebas diagnósticas de infección activa (PDIA) para SARS-CoV2: prueba PCR (RT-PCR de COVID 19. Exudado nasal y de faringe); test rápidos de anticuerpos, pruebas rápidas de detección de antígeno o serologías de alto rendimiento (ELISA, CLIA, ECLIA) y análisis clínicos. Las pruebas diagnósticas autorizadas deberán adecuarse a la normativa vigente en materia sanitaria y estar homologadas por el Ministerio de Sanidad.

Los establecimientos contarán con una zona para la realización de la prueba y zonas de espera y aislamiento, y deberán preservar la privacidad del pasajero. En caso de detectarse un resultado positivo tras la realización de una PDIA para SARS-CoV-2, se activarán los protocolos de alerta sanitaria establecidos por las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas.

Los requisistos establecen que los precios no deben ser abusivos y autorización sanitaria Aena exige que el precio de las pruebas sea competitivo y adecuado, no podrá ser abusivo y no podrá, en ningún caso, ser superior al precio de esas mismas pruebas o servicios en establecimientos de referencia. De hecho, los adjudicatarios del servicio han sido las empresas que han hecho un mayor descuento en los precios de los test, los cuales se irán actualizando cada mes.