Cientos de jóvenes se quedan sin plaza para estudiar FP en Baleares

Estos días muchas familias de Baleares se enfrentan a la odisea de encontrar una plazas de Formación Profesional para sus hijos que han acabado la ESO.

A principios del mes de julio salieron las listas de admitidos pero hasta septiembre los cientos de adolescentes que no consiguieron entrar no han sabido si podrían seguir con su formación.

Es el caso de Marc, un chico de 16 años que quiere estudiar el Grado Medio de Informática. Vive en Andratx y con una nota de 6’3 no ha conseguido entrar en ninguno de los 4 centros que había seleccionado.“ Cogí estos institutos por el horario matinal, el resto eran de tarde y no hay posibilidad de coger un autobús para volver a casa”. “ He pasado todo el verano sin saber qué haría, finalmente he conseguido una plaza en Llucmajor”, explica el estudiante.

Otros no han tenido esa suerte, muchos no han conseguido plaza en los estudios que querían otros han optado por repetir cuarto de la ESO , aunque habían aprobado para subir nota de cara al año que viene. Los que han aprobado en septiembre la ESO tienen pocas posibilidades de acceder a una plaza pública.

POCAS PLAZAS

Desde la Conselleria de Educació, el Director General de FP, Antoni Baos, explica que es imposible atender toda la demanda. Reconoce que en grados como informática uno de los mas solicitados tienen problemas para encontrar profesores en otros estudios el problema lo encuentran a la hora de encontrar empresas donde obligatoriamente los alumnos deben hace prácticas para finalizar sus estudios. Asegura que cada año aumentan las plazas ofertadas, unas 1.000, pero no se pueden absorber todas las peticiones. Actualmente, en Baleares hay 14.000 alumnos matriculados en FP.

Baos justifica que no se amplíen más las plazas afirmando que la oferta debe corresponderse con la demanda de las empresas y en este sentido apunta “ en Magisterio se ha reducido la ratio porque la Universidad estaba creando más profesores de los que el sistema puede absorber y en FP pasa igual. La oferta debe tener una inserción laboral y social correcta, no podemos formar futuros trabajadores que luego no tengan una inserción correcta”.

El Director General de FP recuerda que el proceso para solicitar plaza sigue abierto hasta el 13 de septiembre y que quedan plazas para la FP Dual y a Distancia.

PROBLEMAS DE TRANSPORTE

En el caso de los estudiantes de FP el unico criterio que se tiene en cuenta a la hora de otorgar plaza es la nota, los alumnos de Menorca, Ibiza o los que se trasladan desde la Part Forana de Mallorca y que no cuentan con institutos donde estudiar esos grados se encuentran que deben recorrer hasta 65 km o más cada día para estudiar. El problema es que no cuentan con un transporte público eficiente ya que no suele ser compatible con los horarios escolares y menos en invierno cuando el TIB reduce frecuencias en muchos pueblos. La Conselleria reconoce que “el transporte es una tarea pendiente y mejorable. Hace falta un plan de movilidad que no solo tenga en cuenta a los trabajadores si no también a los estudiantes”