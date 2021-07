Baleares prohíbe el consumo de alcohol en embarcaciones turísticas

El sector náutico se enfrenta a nuevas restricciones debido al aumento de contagios en Baleares. A partir de ahora, no se podrá consumir alcohol en las embarcaciones turísticas, una decisión que no ha gustado a los empresarios. En este sentido, el presidente de Asociación Patronal de Empresarios de Actividades Marítimas (APEAM), Santiago Mayol, lamenta la "lacra" que suponen las fiestas en barcos de turismo de excesos en Baleares, pues asegura que "no trae más que desequilibrios y mala propaganda para el sector turístico en la comunidad".

Sin embargo, critica que tenga que pagar todos los efectos: "Por ejemplo, hay muchas actividades de transporte marítimo que reciben un cáterin y claro, cuando recibes un solomillo a las finas hierbas, no te lo vas a tomar con una fanta. Lo suyo sería poder pedir una botella de vino o de cerveza". Cree, por lo tanto, que se debería sancionar a los empresarios que continúan con este tipo de fiestas "de manera importante", ya que cuando las multas son baratas siguen realizando los eventos "porque les sale a cuenta".

Al margen de la nueva prohibición de servir bebidas alcohólicas en el transporte turístico marítimo, el sector náutico empieza "poco a poco a recuperarse". El chárter se encuentra al 60% en comparación con 2019 y es la modalidad que más se demanda. Las excursiones están muy por debajo de las temporadas normales, ya que todavía no se ha reactivado del todo la llegada de turistas (está al 30%) y los consignatarios también han visto disminuir su trabajo "muchísimo", indica Mayol.

Según él, hay dos tipos de turistas marítimos en Baleares: los que vienen con su propio barco y los que alquilan una embarcación una vez llegan aquí, lo cual supone una parte "muy importante" de los ingresos para el sector en las islas. Además, el presidente destaca que poco a poco la reactivación está permitiendo que se vayan sacando a trabajadores del ERTE, aunque lamenta que todavía queda un porcentaje de estos sin poder incorporarse.