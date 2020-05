CCOO alerta de la situación crítica de los trabajadores del Aeropuerto de Palma afectados por el ERTE

Los trabajadores del Control de Pasaportes del Aeropuerto de Palma denuncian la situación de desesperación que están viviendo. Tras el ERTE realizado por Acciona Facility Servic a causa del coronavirus, los empleados no han recibido ningún tipo de información, no han cobrado y no saben cuándo cobrarán. Esta situación está afectando a mucha gente psicológicamente ya que cobran menos de 400 euros de ayudas y tienen que mantener a sus hijos.

Aunque en un principio la empresa Acciona Facility Service no incluyó a los trabajadores fijos discontinuos, tras una publicación del BOE y las criticas accedieron a aprobarlo.

El problema, tal y como explica el delegado por Comisiones Obreras Ernán, es que ningún trabajador ha recibido noticias sobre su situación y nadie ha cobrado cuando el ERTE de esta empresa fue uno de los primeros en presentarse.

Ernán denuncia el vacío de información y los rumores sobre la pérdida de expedientes por parte de la Cosellería de Trabajo que ha empeorado la salud psicológica de estos empleados. Las historias son trágicas: algunos para poder alimentarse reciben ayudas de Cáritas, muchos viven confinados en casas muy pequeñas con sus hijos y lo único que cobran son ayudas de 350 euros.

Ernán también ha lamentado las declaraciones de Iago Negueruela asegurando que ya se han pagado la mayoría de los Ertes. Insiste en que ninguno de sus compañeros ha cobrado y considera que hay un abandono por parte del estado de miles de personas que se encuentran en esta situación.