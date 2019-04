Cazado en Ibiza un coche a 104km en un tramo de 50

La Policía Local de Sant Josep ha sorprendido a un vehículo circulando a 104 kilómetros por hora en un tramo donde se puede ir a 50 km/h, según ha informado la Policía. Recuerda la Policía que "superar la velocidad máxima en vía urbana en más de 60 km/h, supone la comisión de un delito contra la seguridad vial, castigado con entre otras penas con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años".

En concreto, el conductor de un Volkswagen Golf cometió este martes esta irregularidad en la carretera de Ses Salines sobre las 17.47 horas.

Desde la Policía Local han explicado que están realizando un seguimiento a una campaña de controles de la Dirección General de Tráfico y han lamentado que los resultados "no son esperanzadores".

SE AVISÓ DE LA UBICACIÓN DEL RÁDAR PORQUE EL INTERÉS NO ES PONER MULTAS

De hecho, en sus redes sociales la Policía Local de Sant Josep advertía de los controlses e incluso señalaba dónde estarían colocados los rádares "esta semana que viene, damos seguimiento a la campaña de la DGT de controles de velocidad. Respeta los límites de velocidad y recuerda esta semana nuestro radar estará presente en las siguientes vías: Avda. Sant Agustí, C/. Jaén, Ctra. EI900 (a Playa de Ses Salinas), C/. Gamba Roja, C/. Cullerot, C/. Riu Guadiana, C/. Campanar y C/. Pere Escanellas".

Ante la sorpresa de los ciudadanos por los avisos la policía respondía "Si avisamos ¿puede que los conductores aminoren la marcha para evitar una multa?, seguramente algunos sí, por lo tanto, estamos mejorando la seguridad vial...¡objetivo conseguido!

Nuestro interés no es poner muchas multas, sino adoptar estratégias que den lugar a una disminución en el número de estas, lo que significa una mejora para la seguridad vial.

Por desgracia, no podemos confiar en que las normas se respeten, por eso entre nuestras funciones principales se encuentra la vigilancia y control del tráfico, y esa función puede aplicarse a base de denuncias, pero no sólo de esa manera, la prevención, la información y el seguimiento es importante.

Un saludo"