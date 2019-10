Catalina Corró anuncia su retirada momentánea de la natación por una nueva operación

La nadadora mallorquina del equipo español, Catalina Corró, ha sufrido un nuevo revés en su salud. El diagnóstico le fue comunicado el pasado día 10 de Septiembre y se ha decidido a anunciar este miércoles 2 de Octubre. Cata, como es conocida en la natación, ha anunciado su retirada provisional al serle detectada una anomalía en el cerebro de nuevo, lo que le obligará a operarse.

La nadadora de Inca es una luchadora que ya superó un tumor, tras el que mantuvo su actividad como deportista de élite siendo además nadadora destacada en los pasados Juegos Mediterráneos 2018 en Tarragona en los que logró el título en los 400 estilos.

Corró ha publicado en su cuenta de Instagram un mensaje en el que explica lo ocurrido y lo duro que le está resultando aceptar este diagnóstico: "Llevo semanas intentando escribir este post pero cada vez que lo empiezo me pongo a llorar y tengo que dejarlo. Así que hoy voy a intentarlo y espero poder acabarlo. Si algo me caracteriza es la fuerza de voluntad que tengo para levantarme después de un duro golpe".

Y explica que "el día 10 de Septiembre los cirujanos me decían que me tienen que volvera a operar porque algo en mi cerebro no está bien y está sufriendo. Juro que llevo desde es día intentando sacar fuerzas de donde sea para afrontar la situación y sacarla adelante, pero se me está haciendo un poco bolita. No paro de repetirme que tengo que ser fuerte y estar tranqujila en todo momento pero, después de todo lo que he pasado, he decidido aceptarque no siempre puedo estar al pie del cañón, no siempre se puede estar en primera fila para luchar, y no siempre se puede ver la parte positiva cuando uno quiere. Hay que aprender a pasar por los sitios más profundos que te puedes encontrar para luego, cuando estés preparado, empezar a escalar".

Corró continúa diciendo que "así que sí, los ataques de asniedad, las noches sin dormier por miedo a cerrar los ojos y los días enteros llorando pasarán. Y, una vez más, la vida me enseñará a valorar más lo que tengo a mi alrededor y a ser todavía más paciente". Finalmente, sobre su futuro en la natación dice que "por ahora no quiero decir adiós a mi mundo, sólo me atrevo a pronunciar un hasta luego. Muchas gracias al Club Natación Sabadell y Aquarapid.com por seguir apoyándome. Y a todo mi equipo por darme ánimos y cuidarme".

De inmediato se han sucedido las reacciones y llama la atención la de una compañera y campeona del mismo deporte como Melani Costa que ha escrito "Fuerza Cata, ahí estamos todos para apoyarte siempre".