Casado promete eliminar la ecotasa y luchar contra la turismofobia

Pablo Casado ha cerrado en Baleares su primera ronda electoral. Primero recaló en Menorca, donde se comprometió a hacer una ley para desalojar okupas en 24 horas, bajar los impuestos para incentivar la economía, eliminar la ecotasa y luchar contra la turismofobia.

Casado afirma que quiere luchar por facilitar el turismo y ser competitivos. Por eso promete la eliminación de tasas y ecotasas al turismo que dice "son disuasorias" y asegura que lo hará a través del sistema de financiación. Casado recrima que "la ecotasa se ha duplicado y no se usa para la mejora del medio ambiente y encima no hay modelo de financiación que evitaría el cobro invasivo de la ecotasa" e insiste en que " para ello el gobierno central debe garantizar una financiacion justa". Insiste en que "luchará por el REB"

Casado se ha referido también al apagón que sufrió Menorca el pasado mes de octubre a causa del cap de fibló. Ha asegurado que no puede ser que haya un apagón y que seis meses después no se hayan puesto medidas para evitar que vuelva a sudecer.

El líder del PP y candidato a la presidencia del Gobierno ha reivindicado una España plural donde insiste que Baleares no son apéndice ni anexo de los inexistentes "paises catalanes" "un país que no ha existido nunca y que nunca lo hará si Gobierna el Partido Popular.

En materia lingüística, Casado ha reiterado la necesidad de que el idioma nunca sea una "barrera" ni un "impedimentos" y ha tildado la política lingüística de "xenofobia que intenta ocultar el odio a lo distinto, a lo diferente".

Por la tarde, Casado estuvo en Ibiza donde reiteró la supresión de la ecotasa y despertó el entusiasmo de los 700 presentes en el mitin que ofreció en el recinto ferial.