Carreño: "Iremos a huelga los días que haya más turistas en las Pitiusas"

Las casi 6.000 camareras de piso de Ibiza y Formentera no aguantan más y el próximo mes de agosto harán una huelga de dos días para reivindicar una mejoría de las condiciones laborales y de salario. Milagros Carreño, portavoz de las kellys en Ibiza, explica que la carga de trabajo que tienen diariamente no es normal. Dice que las trabajadoras jóvenes aguantan, pero las que llevan más de treinta años trabajando tienen que estar todo el rato tomando pastillas para aguantar las más de ocho horas de trabajo que realizan cada día: "Cada año aumenta nuestra carga de trabajo y hemos llegado a un punto que no se puede soportar".

Además, Carreño insiste en uno de los fraudes más frecuentes que hacen los hoteleros en Ibiza, que es contratar a limpiadoras para luego ponerlas como camareras de piso, algo que, indica Carreño, es un fraude para los trabajadores: "Nos engañan a nosotras, a la Seguridad Social y al Estado". "También hay quien tiene miedo, porque si te quejas, no dudan en desperdirte", declara.

Carreño explica que aún no sabe concretamente qué días de huelga harán en el mes de agosto. Lo que sí tienen claro las kellys de Ibiza es que buscarán los días donde más turismo haya en la isla: "Aún no hemos concretados qué dos días haremos la huelga. Lo que sí sabemos es que serán días donde haya mucho tirista en las islas para que se encuentren las habitaciones sin hacer".

"Es el momento de dejar las reuniones y las propuestas y luchar por unas condiciones dignas", añade. Y es que para ella, las manifestaciones y las propuestas en mesas de reuniones se han terminado por de las kellys, ya que no llevan a ningún puerto, por ello la huelga para luchar por sus derechos laborales es una última baza.