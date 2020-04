Cáritas necesita tu gesto

En tan solo dos semanas Cáritas ha recibido 100 peticiones nuevas de ayuda. La crisis sanitaria empieza a hacer mella en la sociedad mallorquina y, por eso, la entidad ha lanzado la campaña 'Delante del coronavirus, Càritas necesita tu gesto' para movilizar la solidaridad de la ciudadanía y poder dar respuesta a las demandas de las personas más vulnerables.

Las familias que piden ayuda a Cáritas Mallorca han ido aumentado estos días. 100 familias han pedido por primera vez cita a esta entidad que tiene como misión promover el desarrollo humano de todas las personas, especialmente de aquellos más empobrecidos.

Este aumento de solicitudes, explica la responsable de sensibilización de Cáritas Noemí Estarás, supone un gran esfuerzo teniendo en cuenta que el año pasado atendieron a unas 8.000 personas. Durante estas semanas han recibido muchas ayudas y conscientes de la solidaridad de las personas han lanzado 'Delante del coronavirus, Caritas necesita tu gesto', una iniciativa que pretende recaudar fondos para poder atender a todos los ciudadanos que de la noche a la mañana se han encontrado sin ingresos y sin trabajo.

En estos momentos, Cáritas Mallorca continúa y refuerza la atención a todas aquellas personas que están pasando por una situación difícil. Cada día reciben llamadas donde los ciudadanos piden información, o transmiten que se sientes solos, necesitan ayuda para hacer la compra o simplemente no están bien de salud.

Frente a estas llamadas, Cáritas va dando respuesta. Explica Estarás que el panorama no es esperanzador pero desde la Entidad quieren seguir estando al lado de las personas. En estos momentos, los voluntarios jóvenes tampoco se han bajado del barco.

Pueden conocer más sobre la iniciativa a través de la página web www.caritasmallorca.org y de las redes sociales @CaritasDiocesanaDeMallorca, en Facebook, y @caritasmallorca, en Twitter.

Són molts els gestos i les aportacions econòmiques que l’entitat ha rebut en aquestes dues setmanes de confinament als diferents territoris, incloent-hi Mallorca, on un nombre important de persones i empreses s’han posat en contacte amb l’entitat per a poder-hi col·laborar. Són gestos de solidaritat que s’agraeixen i que s’han d’ampliar per poder cobrir les demandes més urgents que aquesta crisi sanitària, social i econòmica està provocant.

A las aportaciones ciudadanas se suma la partida de un millón de euros aprobada por el Consejo General de Cáritas, cantidad que proviene del Fondo Confederal para hacer apoyo a las acciones extraordinarias que se están activando por parte de las diferentes comunidades.

Para esta campaña, Càritas Mallorca facilita los siguientes números de cuenta:

CAIXABANC: ES04 2100 0011 8902 0098 3959

COLONYA CAIXA POLLENÇA: ES46 2056 0004 4610 0167 7119

BANCA MARCH: ES97 0061 0029 1912 0102 0116

También puede llamar al 971 71 72 89, a través de la web de Càritas Mallorca o a través de Càritas Espanyola.