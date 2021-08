Cargas policiales en Magaluf por los excesos de turistas incívicos

Este fin de semana, un dispositivo conjunto de la Guardia Civil y la Policía Local de Calvià ha llevado a cabo varias cargas policiales por altercados de turistas incívicos en coches y mobiliario urbano. Un dispositivo con el que trabajan desde el inicio de la temporada para que se cumpla la normativa Covid. En total, son 40 los efectivos que se despliegan por varias zonas de Calvià, aunque ponen el foco en Punta Ballena.

El jefe de la Policía de Calvià, Paco Darder, ha reconocido que el verano, en general, ha sido de control y sin ningún incidente. Sin embargo, el número de turistas ha aumentado, además los bares y restaurantes deben cerrar sus puertas a la una de la madrugada y las concentraciones en vías públicas están prohibidas. Este sábado, los efectivos informaron a los turistas de estas normas pero, como se puede ver en el vídeo, no todos las cumplieron. "Sobre la una y media aún quedaban cientos de turistas. Están de vacaciones, son jóvenes, y les parece pronto volver al hotel. La calle de Punta Ballena quedó bloqueada por ellos, por lo que pocedimos a cortar el tráfico", ha explicado Darder.

Durante la noche también cerraron el tráfico. Los que aún se encontraban dentro de la calle tuvieron problemas para poder abandonar la vía. De hecho, un turista que se cayó cuando se intentó subir a un taxi. Darder espera que lo ocurrido este sábado sea algo puntual y que no se produzcan más problemas de este tipo. "Un turista se subió a un taxi y se cayó. Por suerte no hubo daños. Lo que esperamos es que la responsabilidad individual, de cada uno de los turistas o residentes que nos visiten, se haga valer y no causen este tipo de imagen que no nos benefician", ha declarado el jefe de Policía.

El Cónsul General del Reino Unido en Baleares, Lloyd Milen, también se ha pronunciado sobre lo sucedido esa noche y ha asegurado que se trata de imágenes muy tristes. También ha hecho saber que este año hay menos incidentes que los registrados en años anteriores. "El Gobierno Balear ha hecho un esfuerzo para controlar la situación del turismo de este tipo. Obviamente cuando yo veo las imágenes, es muy triste, no queremos este tipo de turismo. Este año también tenemos una campaña de concienciación para los turistas británicos jóvenes", explica el Cónsul.

