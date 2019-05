Le ha ido muy bien así hasta ahora y no va a cambiar. Javier Manix Mandiola técnico del At.Baleares ha quitado presión en todo momento a su plantilla desde que comenzara la temporada, y le ha ido francamente bien. La última con la que ha sorprendido a la parroquia balearica y a sus propios jugadores es dejar claro que el domingo van "a ser campeones, que nadie lo dude".

Y aún más, el técnico afirma con su estilo socarrón habitual que no tiene pensado celebrar demasiado el primer puesto, porque el objetivo una vez clasificados para el playoff pasó a ser buscar el ascenso a Segunda A. Preguntado al respecto, el atacante Alberto Castaño "Canario" decía en Deportes Cope que "algo se celebrará, no se ganan ligas todos los días, aunque no te dé derecho a ascender directamente. Pero sería un premio a la temporada que estamos haciendo, y se celebrará de alguna manera y luego ya pensaremos en el siguiente objetivo que es el ascenso".

Canario por cierto reconocía en Deportes Cope Mallorca que no se marchó contento por el cambio en Badalona, "pero fue porque veía que era un buen momento para mí para sentenciar el partido, pero hay que aceptarlo y si después lo mete Hugo que entró por mí encantado".

Son Malferit volverá a registrar una gran entrada, el club no ha variado la política de precios, 15 euros la entrada y los socios no pagan.