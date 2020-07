La campaña de la patata, en peligro tras el cierre de restaurantes y hoteles

La campaña de exportacion de patata no ha sido tan buena este año como en anteriores: ha habido menos producción y se han bajado los precios, ya que en europa ha bajado mucho el consumo en restaurantes y hoteles. Ahora ha empezado la campaña de la patata local, pero su venta esta muy parada solo una gran superficie compra patata mallorquina y han tenido que bajar muchos los precios. El campo ha supuesto la contratacion de muchos residentes ya que los temporeros este año no han venido aunque desde ASAJA explican que han tenido que formarlos y muchos a los pocos dias o semanas han abandonado.

La campaña de exportación de la patata termina con unas cifras por debajo de los años anteriores, con 16.000 toneladas de producto mallorquín exportado, y con una significativa bajada de los beneficios, ya que se han tenido que bajar los precios para incentivar la compra, debido a la bajada del consumo en restaurantes y hoteles de Europa, según explica el gerente de ASAJA, Joan Simonet.

Ahora empieza la campaña de la patata local y está habiendo muchos problemas para venderla. Las patatas no se venden, debido a que los hoteles y restaurantes que eran los principales clientes ahora están cerrados. Hasta que no empiecen a llegar turistas más significativamente, los agricultores no saben que hacer con tanta patata. Dice Simonet que es todo un drama y que ahora bajan los precios y hacen ofertas para estimular el consumo local.

Los agricultores han notado un aumento del consumo local por parte de algunas grandes superficies, como por ejemplo LIDL, aunque no es suficiente y esperan que lleguen más turistas.

En cuanto a los temporeros, este año la gran mayoría no han podido venir, como pasaba cada año, desde sudamérdica. Por lo tanto los agriicultores han tenido que contratar a muchos residentes de las islas para hacer estos trabajos. Finalmente la recogida se ha conseguido, aunque con algunas carencias y con el coste añadido de tener que enseñar la profesión a gente que nunca había trabajado en el campo.