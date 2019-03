El cambio climático ya afecta a las viñas

Hablamos con Antoni Bennàssar, presidente de la DOP Pla i Llevant . Entrevista en La Mañana en COPE Más Mallorca, miércoles 27 de marzo de 2019.

Con motivo de la celebración de los 20 años de la constitución de la DOP Pla i Llevant Mallorca, los proximos días 28/29 de marzo se llevará a cabo en Mallorca la convencional anual de todos los miembros de la CECRV (Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas).

La Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV) es una asociación sin ánimo de lucro que representa a las denominaciones de origen vitivinícolas españolas ante el Gobierno de nuestro país y ante organismos o entidades públicos o privados, internacionales, nacionales o regionales cuya actividad o competencias estén relacionadas de manera directa o indirecta con el mundo del vino. CECRV integra en la actualidad a 54 denominaciones de origen, de las 69 que existen hoy en España.

Para la DOP Pla i Llevant organizar por primera vez esta conferencia, es un gran honor, poder ejercer de anfitriones delante de más de 100 personas que se desplazarán hasta la isla, no solo los días 28 y 29 si no que alargaran sus estancias hasta el día 31. La organización de la DO ha realizado un programa de trabajo y lúdico para todos estos días.

Todo el programa contará con la Presencia de Marina Vera Gerente DOP Pla i Llevant, Antoni Bennàssar, President de la DOP Pla i Llevant, así como Mateu Ginard Director General de Agricultura, Jaume MontserratBatle de Felanitx, Cosme Bonet Conseller de Turisme i Promoció Econòmica del Consell de Mallorca y Vicenç Vidal Conseller de Agricultura del Govern de les Illes Balears.

www.vinosdo.wine