Calvià pone en marcha una convocatoria de ayudas directas de tres millones de euros

Calvià pone en marcha una convocatoria de ayudas directas a sectores productivos de tres millones de euros. Cada solicitante podrá recibir 3.000 euros de subvención si cumple con los requisitos. El consistorio aporta dos millones de euros y el resto, el Govern y el Consell de Mallorca, con 500.000 euros cada uno. El ayuntamiento ya ha anunciado, además, que si es necesario, ampliará la partida para que ningún solicitante que cumpla los requisitos se quede sin.

Esta convocatoria es compatible con cualquier otra ayuda municipal o de otra administración, pero no podrán solicitar la subvención las personas que hayan recibido alguna de las ayudas del Plan de medidas 'Mallorca Reacciona' que el Consell de Mallorca otorga a través de la Fundació Mallorca Turisme. Otro de los requisitos es no superar una media anual de 20 trabajadores por establecimiento y no haber sido sancionado por incumplimiento muy grave de la normativa covid.

Para agilizar y simplificar los trámites se han introducido dos novedades. La primera que, para solicitar la ayuda, solo será necesario aportar una declaración responsable, como garantía de que se cumplen con los requisitos de la convocatoria, que posteriormente comprobará la administración.

Otra de las novedades es que las personas que a lo largo de 2020 hayan contraído deudas tributarias y ante la Seguridad Social, o tengan deudas con la administración, y que no sean superiores a las subvenciones que puedan recibir, podrán solicitar la ayuda.

Los restauradores aplauden esta medida. Precisamente, Restauración CAEB se ha reunido con el ayuntamiento de Calvià y su presidente, Alfonso Robledo, ha destacado su agradecimiento por el apoyo y esfuerzo del municipio. Pide que los demás consistorios de la isla tomen nota de este tipo de acciones.