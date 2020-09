Calleja y Miquel Montoro piden tu ayuda

"Estoy con Miquel Montoro y os voy a contar algo muy importante": de esta manera el viajero incansable Jesús Calleja en las redes sociales ha lanzado un importante mensaje junto al joven payés mallorquín. Esta en su casa, de visita, ya que el youtuber e influencer del campo Miquel Montoro va a participar en su programa 'Planeta Calleja'.

"Estamos a tres metros de distancia y siguiendo las medidas sanitarias para decirte una cosa importante: te tienes que bajar la aplicación Radar Covid". Esta aplicación el Ministerio de Sanidad pretende contribuir a la reducción de casos de coronavirus en el país. "Es anónima, nadie te puede localizar y nadie sabrá quién eres", dice Calleja en el vídeo que ha subido a su cuenta de Twitter. A través de esta recomendación el presentador de televisión pretende animar a los ciudadanos a que se descarguen esta app que te emite un aviso cuando has estado en contacto con alguna persona positiva en coronavirus más de 15 minutos y a menos de un metro y medio de distancia. "Te lo comunican y así sabes que puedes habre contraído el virus, por si eres asintomático".

Estoy en Mallorca con mi amigo @MiquelMontoro3 y os queremos dar este mensaje que nos parece muy importante

Bajaros la aplicación Radar Covid pic.twitter.com/u6yl0C2Ijq — Jesús Calleja (@JesusCalleja) September 16, 2020

"¿Sabías que en Corea del Sur han conseguido llegar a controlar la expansión del virus a través de una aplicación móvil muy parecida a Radar Covid?", de esta manera Miquel Montoro asentía a Jesús Calleja e incitaba a sus seguidores a que se la descarguen, ya que asegura que es un mecanismo muy eficaz. "Allí todos han sido muy solidarios y se han descargado para poner freno a esta enfermedad". "Yo ya la tengo", destaca Miquel Montoro.

CRÍTICAS DE LOS USUARIOS DE TWITTER

Jesús Calleja ha recibido algunos comentarios críticos en su publicación, como que por ejemplo no llevaban las mascarillas puestas. El presentador lo ha aclarado mediante otro tuit: "Hola, lo primero y más importante es la información correcta: estar en una casa privada al aire libre y a más de tres metros es absolutamente correcto, eso dicen las normas, no sólo las nuestras las de la OMS y cualquier país. Es importante no meter miedo infundado. Gracias".