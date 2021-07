CAEB Restauración cree que no son justas las restricciones en el sector

Tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJB) de autorizar las nuevas medidas sanitarias adoptadas por el Consell de Govern, la Asociación de Bares, Restaurantes y Cafeterías, Restauración Mallorca CAEB, ya se ha puesto en marcha para adaptarse a estas nuevas restricciones, que no han sentado nada bien al sector pues cree que se vuelve a poner el foco "donde no corresponde". El presidente de la patronal, Alfonso Robledo, ha asegurao que "no es justo" y que la guerra "está en la calle" pues ha explicado que los clientes están "más controlados" en los locales que fuera.

A pesar del desacuerdo con las nuevas medidas, la patronal se ha unido a otros locales de la Calle del Jamón, en playa de Palma, y de Magaluf Beach, con el fin de frenar el número de contagios y acabar con el incivismo y los botellones. Robledo ha indicado que desde este fin de semana ya se ha puesto en marcha una campaña para informar tanto a turistas como a residentes de la nueva normativa vigente y de las sanciones a las que se enfrentan en caso de botellón. Esta información, que servirá como recordatorio, estará presente, ha expresado el presidente de Restauración Mallorca CAEB, en pantallas, en la salida de los locales e incluso puede que en mesas.

Este fin de semana queremos comenzar nuestra campaña contra el incivismo y ayudar a frenar los contagios de Covid-19.

Os lo explicamos en esta nota de prensa ??https://t.co/yoJmx179rR — RestauraciónMallorca CAEB (@RestauracionMca) July 23, 2021

Además, otro proyecto que ha iniciado también Robledo es el de la Federación Empresarial de Restauración de las Islas Baleares, en la que se unen la Restauración de Mallorca, la Asociación empresarial de Hosteleria y Restauración de Menorca y la Asocación de bares y restaurantes de Ibiza. Robledo es el presidente de esta federación y ha destacado que es una unión "histórica" cuyo objetivo "es trabajar conjuntamente para salvar el sector"