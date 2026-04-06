"Un buffet libre factura más de 100.000 euros al mes. La inversión inicial de 300.000 euros se puede recuperar en un plazo de un año y medio a dos años"

Los buffets libres son un modelo de negocio que genera una gran pregunta entre los clientes: ¿cómo pueden ser rentables si se ofrece comida ilimitada por un precio fijo? Un hostelero de origen chino, llamado Luis, ha desvelado en una entrevista con el creador de contenido Adrián G. Martín las claves de su restaurante de sushi ilimitado, un negocio que requiere una inversión inicial de 300.000 euros y emplea a 13 personas. Aunque la facturación puede alcanzar los 120.000 euros mensuales, el margen de beneficio es más ajustado de lo que parece.

El secreto de la rentabilidad

La clave del éxito de un buffet no está en que los clientes coman poco, sino en el cálculo de promedios. Luis explica que el consumo medio por persona se sitúa entre los 10 y 12 platos, una cifra que está muy por debajo del umbral de rentabilidad, que el propio hostelero cifra en unos 20 platos. "Si no comes más de 20 platos, yo creo que es rentable", comenta. Aunque ha habido casos excepcionales de clientes que han llegado a comer 40 platos, son una minoría que no afecta al resultado global.

Youtube | @AdrianG.Martin Los platos que más llenan en un buffet libre

El modelo se basa en la media de consumo, no en los excesos individuales. "Si abrimos un restaurante tipo buffet, nosotros ya hemos pensado que los clientes vienen aquí porque quieren comer más. No podemos pensar que un cliente come mucho, nosotros salimos perdiendo. "No podemos pensar eso", asegura Luis. El negocio está diseñado para que el consumo de la gran mayoría de clientes compense a los que comen por encima de la media.

Los números del negocio

Para que el restaurante sea viable, necesita un volumen mínimo de 120 clientes diarios. Durante la semana, la afluencia es más baja, pero los fines de semana se puede llegar a atender a entre 250 y 300 personas. El precio del menú es de 18,90 euros entre semana y 24,90 euros los fines de semana y festivos. Sin embargo, el ticket medio real es superior, ya que las bebidas y los postres se cobran aparte, situándose en unos 22 euros a mediodía y entre 27 y 28 euros por la noche.

En cuanto a los costes, el de la comida para un menú de 18,90 euros se sitúa entre los 7 y 8 euros por persona. Con estos datos, un buen día, como un festivo, el restaurante puede llegar a facturar entre 7.000 y 8.000 euros. Pese a la elevada facturación mensual, que ronda los 100.000 o 120.000 euros, la rentabilidad final es ajustada. "Yo creo que un 10 %, yo creo que sí", afirma el empresario.

"Hay gente que, por ejemplo, quiere recuperar dinero lo antes posible. Eso es un error" Luis Hostelero de un restaurante de buffet libre en Mallorca

A pesar de todo, Luis considera que el beneficio es bajo debido al incremento en el coste de los alimentos, especialmente la carne. De hecho, no cree que sea un buen momento para emprender en este sector por la alta competencia. "Para mí no, porque ahora hay muchas con competencias, también como unos 30 o 40 [restaurantes] de tipo así", señala. Además, para evitar el desperdicio de comida, aplican un cargo de 1 o 2 euros por plato que se deja, con un máximo de 10 euros.

Claves del éxito y errores a evitar

Con una década de experiencia en el sector, Luis resume las tres claves para que un buffet libre funcione: "la calidad en la comida, la ubicación y los servicios de los camareros". Destaca la importancia de que el local esté en una zona con facilidad de aparcamiento, aunque no sea en el centro de la ciudad, para no disparar el coste del alquiler.

Finalmente, el hostelero advierte sobre el mayor error que cometen los que se inician en este tipo de negocios: "Hay gente que, por ejemplo, quiere recuperar dinero lo antes posible. Eso es un error". Según su experiencia, con una gestión adecuada, la inversión inicial de 300.000 euros se puede recuperar en un plazo de un año y medio a dos años.