Sergi Llull, la estrella menorquína del Real Madrid y la selección española, es conocido por su calidad y carácter en la cancha, pero también por no cortarse fuera de la pista, a pesar de su aparente timidez. El mahonés se atrevió en su visita al plató de Late Motiv, el programa de Andreu Buenafuente, a estrenarse como monologuista, y su intervención estuvo llena de buen humor.

Campeón del mundo y de la Supercopa en una semana, a este máquina le faltaba hacer un monólogo para redondear el mes. @23Llull #LateMotiv pic.twitter.com/2fRfr1lGK0 — Late Motiv en Movistar+ (@LateMotivCero) September 30, 2019

Empezó diciendo que "esto impresiona un poco. Ahora mismo podría estar hablando diez minutos solo, o como dice Campazzo que es argentino, lo normal. Pero no os preocupéis, este monólogo va a durar menos que una cerveza en manos de Marc Gasol celebrando un título".

A continuación ironizó sobre su identidad: "Soy Sergi Llull jugador de baloncesto, ¿sabéis el base que ganó el MVP en el Mundial? pues el otro. Un aplauso para Ricky", para después detenerse en la dificultad para pronunciar su nombre: "Por cierto me llamo Llull (pronuncia con cuidado su apellido y lo repite), no Yul, Full, Juli, que no tengo ningún problema ¡eh! entiendo que cuesta decirlo, pero luego bien que pronunciáis perfectamente Jasikevicius".

Y recuerda que "a mi tiro más característico le llaman mandarina y juego en el Real Madrid, aunque le moleste a Buenafuente", para después bromear sobre su pasión baloncestística. "llevo el número 23 por Michael Jordan, llamadme original, pero podría haber sido peor, si no hubiera sido por mi mujer a mi hija la habría llamado Magic Johnson. Algunos me comparan con el increíble Hulk, porque dicen que tengo dos personalidades, una dentro y otra fuera de la cancha".

También se refiere a su felicidad por formar parte del grupo de la selección española: "Para mí es un privilegio formar parte de la selección, juntos hemos conseguido tanto oro que nos llaman la generación El Cigala. Eso sí el Oro ha costado mucho esfuerzo, el único que puede decir que ha ganado sin despeinarse es Scariolo"

Y finalmente ha ironizado sobre las barbas de los jugadores criticadas por algunos durante el Mundial. "Se ha hablado mucho de nuestras barbas por ejemplo la de Víctor Claver, al que queremos igual aunque le salga pelirroja. Y luego están los Hernangómez a los que aún no les sale, les llamamos los Errejones. Donde hay pelo hay alegría estamos contentos de haber compartido este título con vosotros"