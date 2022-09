El Bisbat de Mallorca considera que la LOMLOE “da un duro golpe” a la asignatura de Religión. Pese a que en Baleares, todos los centros la deben impartir pero es totalmente voluntaria para los alumnos, evaluable pero no computable y en Bachillerato queda relegada a la última asignatura del día. Es decir, de 14h a 15h.

Por todo ello, si la negociación no avanza, NO se descarta acudir a los tribunales porque, incide la delegada de Enseñanza del Bisbat de Mallorca y asesora docente del profesorado de religión, Roser Sabiote, que con el actual sistema educativo no se cumple con la Constitución.

Además, Sabiote lamenta que la asignatura de religión se haya quedado sin alternativa porque antes, al menos, si uno se negaba a estudiar religión, tenia una asignatura educativa alternativa. Ahora, será ir a clase a pasar el rato.

Con todo, para la delegada de Enseñanza del Bisbat de Mallorca, Roser Sabiote, uno de los aspectos que más debilita actualmente a la religión es que se quede como asignatura no computable; sin ser decisiva para la media escolar.





'PLIS. EDUCACIÓN POR FAVOR' SIGUE CON SU LUCHA

La asociación de profesores 'PLIS. Educación por favor' ha recusado al magistrado Gabriel Fiol que debe decidir sobre el 25% de castellano en la enseñanza en Baleares. Esta entidad, Sociedad Civil balear y algunos padres han reclamado que se aplique la sentencia del TSJ de Cataluña que obliga a impartir ese porcentaje en castellano.

Según ha explicado el portavoz de PLIS, Julián Ruiz-Bravo, el motivo de la recusacion es que este magistrado recibió un premio de la Obra Cultural Balear por su aportación a la catalanidad de Baleares. Para la asociación PLIS, la situación se agrava al haber aceptado el juez Fiol la personación de la OCB en el procedimiento, como demandada, cuando el contencioso se interpuso contra el Govern balear. Lamenta que se acepte la personación de esta entidad y de STEI y Plataforma per la Llengua, que són según asegura enemigas a muerte del castellano como lengua vehicular.