La Federación de Asociaciones de Padres y Alumnnos, FAPA Mallorca, junto con la Familias en red y Activa arremeten contra el ayuntamiento de Inca por la celebración anual de Birracruzis, un evento en el que algunas calles de la ciudad permiten el asentamiento de barras de bar dónde se bebe cerveza.

Las asociaciones dedican todo el año a crear programas de prevención de copnsumo de alcohol para los jóvenes y consideran que este evento destruye todo lo que hacenen un año. Celebrar esta fiesta por la mañana, momento en el que pasean los niños por la vía pública es muy perjudicial. Consideran que es un muy mal ejercicio de educación para los menores de edad, ya que les hace relacionar la diversión con el consumo de alcohol.

Además, dicen, ha habido una violación de la ley de uso de espacios públicos por parte del ayuntamiento al permitir promocionar esta fiesta en la que se insta a los ciudadanos a beber. Lo ha explicado esta mañana Gloria Ferrer, presidenta de la Federación de Asociaciones de Padres y Alumnos en unas declaraciones para COPE Mallorca.

"Es un modelo que visualiza que beber es una forma de divertirse y desde aquí siempre hemos criticado su permisividad en el uso del espacio público ya que éste es un espacio que debe dedicarse a la educación de los jóvenes".

El ayuntamiento de Inca, por su parte cree que no hay problema en que se celebre el Birracrucis siempre y cuando los organizadores respeten las medidas de seguridad que ellos les imponen, como son los agentes de Seguridad, la eliminación del concurso de bebida o la instalación de baños. Todas estas medidas se han ido respetando y mejorando a lo largo de las nuevas ediciones. Además el Birracruzis nunca ha dejado problemas, ni de policía, ni de intoxicaciones etílicas. Es por esto que Toni Penya, Responsable de Fiestas de Inca no entiende del todo las quejas. "Otros pueblos también celebran este tipo de fiestas o tardeos en las que los menores están expuestos también. El trabajo del ayuntamiento es prevenir de las consecuencias que tiene el consumo de alcohol, no ocultarlo, siempre protegiendo a los menores".

Con todo el Birracrucis celebra este año su última edición debido a que la organización no puede soportar la presión por parte de los grupod que están en contra.