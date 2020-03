El billete de bus de Palma no se podrá pagar en metálico

Desde hace días el Comité de Empresa de la EMT de Palma denunciaba falta de medidas de protección para los chóferes y criticaba que el transporte público no se ha limpiado y mucho menos desinfectado pese a la alarma sanitaria por el coronavirus. El Ayuntamiento de Palma ha comunicado que a partir de mañana los buses circularán en su horario habitual.

El acceso se tendrá que realizar por la segunda puerta y solo se aceptará el pago con tarjeta ciudadana o bono de 1, 2 o 10 viajes.

También ha establecido que la distancia estipulada por las autoridades sanitarias entre conductores y pasajeros quedará delimitada mediante una cinta.

De esta forma la EMT recoge parte de las demandas del Comité de empresa que ya había recomendado a los chóferes que pusieran en marcha estas medidas porque "no cuentan con el material necesario para su protección". Entre otros problemas señalaban que los autobuses están circulando sin la protección de la mampara por eso aconsejaban a los conductores que no cobraran en metálico o que no abrieran la puerta delantera, ya que carecen totalmente de medidas de seguridad.

También se delimitó la zona más próxima a la cabina del conductor para impedir que las personas entraran por la parte delantera.

En estos autobuses pueden pasar entre 200 y 1.000 personas por turno de trabajo.

El Comité de Empresa de la EMT había solicitado una reunión urgente para aplicar el decreto aprobado por el Gobierno y amenazaban con paralizar la actividad.

⚠️ Els busos de l’EMT circularan demà en el seu horari habitual. L’accés al bus s’haurà de realitzar per la segona porta i només s’acceptarà el pagament amb targeta ciutadana i abonaments d’un, dos o 10 viatges. (1/2) — EMT de Palma (@EMT_Palma) March 15, 2020

AUMENTO DEL SERVICIO DE CITA PREVIA

Desde mañana se debe pedir cita previa para cualquier gestión de la tarjeta ciudadana o de cualquier otro servicio relacionado con la Empresa.

Con esta medida se pretende evitar aglomeraciones y los tiempos de espera innecesarios en las oficinas de atención al cliente. Por este motivo, no se dispensarán turnos libre