BEATNIK, la apertura más deseada

Buena música, cócteles y bebidas originales y su increíble propuesta gastronómica hacen de este restaurante, situado en el crorazón de la ciudad, el lugar ideal para pasar una velada inolvidable.

BEATNIK Restaurant & Bar nos ofrece gracias a su carta un viaje alrededor del mundo en el que combinan comidas exóticas, especias, texturas y sabores, representados de una forma diferente que permite la potenciación de su sabor, descubriendo así nuevas sensaciones para el paladar.

Con cambios en su carta, tanto de bebidas y comidas, y una vez incorportadas todas las medidas de seguridad, los responsables de BEATNIK están contentos de volver a disfrutar con sus clientes y pasar noches en las que mostrar su locura mientras siguen su luz interior como reza en el neón que nos recibe en la puerta del restaurante ("Follow your inner moonlight; don't hide the madness").