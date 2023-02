BBVA cree que subir el IBI a segundas viviendas es mejor solución que prohibir la compraventa a no residentes

El economista jefe para España de BBVA Research, Miguel Cardoso, ha considerado que incrementar los impuestos a las segundas residencias, concretamente subir el Impuesto Sobre Bienes Inmuebles (IBI), es "una mejor solución" para tener vivienda adsequible que la propuesta de Unidas Podemos de prohibir la compraventa de vivienda a no residentes, que además se topa con barreras legales.

SEGUNDAS RESIDENCIAS

Cardoso ha explicado que, si hay un auge de segundas residencias y se aplica esta subida impositiva, el Govern podría utilizar estos recursos para generar vivienda asequible en las Islas. "Con este impuesto que desincentive la acumulación de activos, y que luego éstos vayan a parar hacia la producción de viviendas asequibles, se puede ayudar de mayor manera a la ciudadanía sin meterse en este tipo de problemas legales", ha opinado.

Por otra parte, el economista también ha indicado, tras ser preguntado al respecto, que la nueva iniciativa del Govern de avalar el 20 por ciento del crédito hipotecario para la compra de la primera vivienda "puede ser una medida favorable". "Nosotros lo que siempre hemos dicho es que en este caso lo que hay que hacer es tratar de focalizar las medidas en las personas con menos recursos", ha manifestado.

Cardoso ha afirmado que, aunque este tipo de avales tienen que ser utilizados con cuidado, tratando de cuidar que no haya desincentivos después al pago de la hipoteca, es una buena medida para casos particularmente especiales donde haya personas de bajos recursos o que vengan de familias con poco capital.

Por su parte, el director de la Territorial Este de BBVA, David Conde, ha anunciado que todavía están estudiando si su entidad se sumará al programa de aval hipotecario del Govern. "De momento nos lo han pedido pero hemos decidido todavía no dar una respuesta hasta no entenderlo bien y ver todo el alcance. No nos vamos a meter todavía en responder si sí o si no", ha concluido Conde