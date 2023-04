El Banco de Sangre de Baleares hace un llamamiento urgente a la población sana para que done

El Banco de Sangre de Baleares hace un llamamiento urgente a la población sana de entre 18 y 65 años para que se acerque a donar. Actualmente existe escasez de reservas de sangre en las islas.

La situación se ha vuelto crítica en los últimos días a causa de la disminución de las donaciones de sangre. Asegura la Directora Técnica del Banco de Sangre, Teresa Jiménez, que es necesario disponer de una cantidad adecuadapara poder tratar a los pacientes que lo necesitan, incluyendo aquellos con enfermedades crónicas, pacientes que deben someterse a intervenciones quirúrgicas y pacientes que han sufrido accidentes o situaciones de emergencia.

Más de 500 donaciones a la semana

Se necesitan esta semana al menos 365 donaciones de O+, 95 donaciones de O- y 80 de A-. Pero ojo, no todo el mundo puede donar. Hay una serie de inconvenientes. Si te has hecho un tatujae, tienes que esperar 4 meses. Si tienes relaciones sexuales con alguien que no es tu pareja estable, 4 meses.

Si vas al dentista, y sólo te has hecho una revisión, puedes donar sangre el mismo día. En caso de que te hayan hecho una limpieza dental deberás esperar 24 horas. Si te han hecho un empaste habrá que esperar 72 horas y si te han extraído una muela no puedes volver a donar sangre hasta pasado 7 días. Estos son algunos de los casos que te impiden poder donar sanger.

Más información en: https://www.donasang.org/