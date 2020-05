Baleares es la única comunidad de España donde no se ha autorizado el chárter náutico

El chárter náutico de Baleares es el único de España que está parado. Actualmente, se puede navegar por toda la costa peninsular e incluso en las islas Canarias, pero no en Baleares. Los empresarios del sector se sienten abandonados e indignados ante lo que dicen que es un error producido en los documentos oficiales. Se puede alquilar un barco en Denia, Valencia, Catalunya, Galicia y Canarias, y en Baleares, que es donde está el 75% de la flota de chárter del país, no está autorizado.

Debido a las órdenes ministeriales emitidas el 17 y el 19 de marzo, queda prohibido la entrada de buques y embarcaciones de recreo en arrendamiento náutico. Esta medida se ha corregido en los documentos oficiales para que aquellas comunidades que entraban en la fase dos, pero no se ha hecho con Baleares. Tiene también que ver con la petición que hizo el Govern Balear, al inicio de la pandemia, de cerrar los puertos de las islas, explica el presidente de la Asociación de Chárter Náutico en Baleares, José María Jiménez, aunque para nada critican la actuación del ejecutivo balear, ya que, aseguran, se hizo con buen criterio. “Ha habido alguien en Madrid que parece que no ha estado a la altura y ha provocado que no podamos navegar en las islas”, dice.

“Puedes salir con un amigo que tenga un barco, sin pagar, sin embargo no puedes alquilar uno. Y si puedes ir a un bar y a un centro comercial”, lamenta Jiménez. Además, los empresarios no entienden esta medida, ya que ellos tienen clientes para abrir y tienen muchas ganas de hacerlo. Dice el presidente que piden coherencia y sentido común, ya que estar cerrados solo perjudica: están dejando de contribuir con ingresos fiscales al estado, los trabajadores están cobrando expedientes de regulación temporal de empleo de la seguridad social y, además, no se está contribuyendo a ninguna protección sanitaria.

En Baleares hay 4.000 autorizaciones en las islas y cada barco requiere uno o dos trabajadores. Actualmente calculan que podrían estar funcionando a un 15% de su capacidad, por lo que reabrir el negocio supondría sacar de los ERTE a casi 2.000 trabajadores.

"PARECE UNA BROMA DE MAL GUSTO"

“Hemos llegado a tener unos clientes mallorquines que ya tenían la compra hecha para irse a navegar una semana en barco y de repende no se han podido ir”, lamenta Jiménez, “parece una broma de mal gusto”. Además, no tienen ninguna esperanza: “no sabemos cuándo se cambiará, ni cuanto tiempo tendremos que esperar para poder seguir operando”.

Además, Jiménez recuerda que el sector mueve mucho más dinero que el sector del turista de golf, según indica un estudio que realizó hace un año la Cámara de Comercio. Por este motivo, cree el presidente que les deberían tener mucho más en cuenta. También destaca que no han tenido ni un 2% de anulaciones: todo lo que han tenido son cambios de fecha, ya que los turistas quieren venir y despejarse de toda esta situación que ha provocado la pandemia del coronavirus.

Dice Jiménez que se han hecho ofertas para incentivar las ventas de este verano, aunque hasta un cierto punto, ya que los seguros y el mantenimiento de los barcos no son variables ni cuando están parados y, además, no auguran una mala temporada. Para poner un ejemplo, el presidente ha explicado que alquilar un barco durante una semana para ocho personas cuesta 1.400 euros, “un precio bastante asequible”, asegura. En caso de necesitar patrón, se debe calcular un extra de 150 euros al día.