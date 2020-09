Baleares suma 22 nuevos brotes

Baleares suma 285 casos y un fallecimiento este jueves y se alcanzan así los 11.843 casos y 276 muertes desde el inicio de la pandemia. La tasa de positividad diaria se sitúa en 9% y en las últimas 24 horas se han practicado 2.861 PCR en las Islas, 244.708 desde que comenzó la pandemia. Actualmente el IbSalut atiende a 6.382 personas por COVID-19 -algunas de ellas con la infección ya superada-. Hay 299 ingresados en hospitales -doce menos que el día anterior- y la cifra de pacientes en UCI disminuido en uno, hasta los 63. Además, en las últimas horas se han sumado 25 altas hospitalarias y 370 curados en atención primaria.

Por islas, en Mallorca hay 239 pacientes hospitalizados (58 en UCI); en Ibiza, 57 ingresados en hospitales (cuatro en UCI); y en Menorca, tres ingresados (uno en UCI). En cuanto a la situación en las residencias de mayores, la Conselleria ha informado que en los usuarios con contagio activo aumenta la cifra hasta los 248, hay 94 hospitalizados y 112 profesionales con contagio activo. Asimismo, se han registrado dos nuevas muertes, de forma que ascienden a 121 las personas fallecidas en centros residenciales. En lo que respecta a los contagios de profesionales sanitarios, hay 140 casos activos y 275 casos en vigilancia.

PREOCUPAN LAS RESIDENCIAS DE ANCIANOS

Es preocupante la situación en la residencia Bell Entorn de Sóller, que empeora por momentos. Ya tienen 107 positivos, 78 residentes y 29 trabajadores. Hoy se han notificado otros 40 casos positivos de coronavirus entre los residentes y 20 están hospitalizados. En los ultimos 15 dias se han reiniciado los cribados en todas las residencias de Baleares, ya se han analizado 23. En estos momentos hay 248 usuarios positivos, 96 hospitalizados y 112 profesionales positivos.

EN IBIZA, COMIENZA EL CRIBADO A MÁS DE 2.500 PERSONAS

En Ibiza, este jueves ha comenzado el cribado poblacional organizado en los núcleos de Vila y Sant Antoni, para realizar test a más de 2.500 personas de 15 a 40 años de las calles con más índices de positivos en coronavirus. Se prevé realizar 250 pruebas al día.

El camión COVID-Express, equipado y con 4 profesionales cedidos por Cruz Roja, obtendrá las muestras en los aparcamientos de las piscinas Can Misses, en Ibiza, este jueves y mañana, y el lunes y martes próximos. Después se desplazará a Can Coix, en Sant Antoni, el miércoles, jueves y viernes de la próxima semana. La directora de Atención Primaria del Área de Salud de las Pitiusas, Violeta Vega, ha destacado la buena respuesta que está teniendo la convocatoria, aunque este primer día también se ha podido ver a gente de más edad que en principio no están llamados al cribado.

BROTE EN LA POLICÍA LOCAL DE MANACOR

También hay un brote en Manacor. El 25% de la plantilla de la policía local esta aislada. Están de baja 21 agentes por ser positivos o por ser contacto estrecho. Ante esta situación, la Policía Local de Manacor, que cuenta con 84 agentes, ha hecho una redistribución horaria de su personal para optimizar el máximo los recursos disponibles.

El alcalde de Manacor, Miquel Oliver, ha solicitado a la Conselleria de Salud que se revise el protocolo de las pruebas COVID-19 para los servicios esenciales, de manera que se puedan acortar los plazos entre las dos pruebas PCR y no tengan que esperar 14 días.

22 NUEVOS BROTES ESTA SEMANA

El Servicio balear de Epidemiología ha informado este jueves de que en la última semana se han detectado 22 nuevos brotes en Baleares, con 137 casos positivos asociados y 163 personas en vigilancia como contactos estrechos. Son 13 brotes menos y 20 positivos menos que los notificados la semana pasada. Todos los brotes afectan a diez o menos personas, salvo dos de ellos: uno en una residencia geriátrica en Mallorca, con 30 positivos, y otro de ámbito social en Ibiza, que afecta a 12 personas que han sido diagnosticadas de COVID-19.

Según indica la Conselleria de Salud y Consumo, 14 de los nuevos brotes declarados esta semana se han localizado en Ibiza, seis han sido en Mallorca, dos en Formentera y ninguno en Menorca. Además, 11 son de ámbito social o familiar, otros cinco son laborales, tres afectan a residencias geriátricas, dos son mixtos (laboral-familiar) y uno ha surgido a nivel hospitalario.

En total, desde el mes de mayo, el equipo de profesionales rastreadores de Atención Primaria ha detectado 194 brotes en la comunidad -75 ya se han dado por cerrados y 119 continúan activos a fecha de hoy-. Gracias a esta labor de búsqueda activa de casos se han detectado 968 personas positivas y 1.301 han estado en vigilancia como contacto estrecho.