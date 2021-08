Baleares salda un nuevo récord de rescates con la llegada de 196 migrantes durante el fin de semana

Este fin de semana la llegada de 196 migrantes en 11 embarcaciones a diferentes puntos de Baleares, ha saldado el récord de rescates en lo que va de año. Del total de personas que han llegado a las costas de las Islas, 130 lo han hecho a Mallorca y 48 a Formentera, la gran mayoría hombres que presentaban un aparente buen estado de salud. La última ha llegado esta pasada noche a Cabrera, con 18 personas.

Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado están desbordados ante esta llegada continúa de embarcaciones. Desde los sindicatos aseguran que Baleares se ha consolidado como una nueva ruta y no se espera que cese la llegada de migrantes de manera ilegal. Desde el sindicato de la Guardia Civil, JUCIL, Tomás Quesada lamenta, una vez más, que no dan a basto. Hacen lo que pueden, multiplican sus esfuerzos y consiguen equipos de protección de donde pueden. Se está incluso recurriendo a personal que no está formado en estos servicios. Una situación desbordante que ya no es novedad, dado que la críticas por parte de los trabajadores se remonta ya a hace un año y medio. Los agentes continúan denunciando la falta de personal y de recursos, pero las soluciones no llegan.

Audio









Por su parte, los sindicatos de la Policía Nacional tampoco se cansan de denunciar la situación que están viviendo. Son ellos los encargados de custodiar a los migrantes que llegan tras identificarles. Manuel Pavón, del SUP, insiste en que continúan sin las infraestructuras necesarias y las personas que llegan tienen que estar durante horas en lugares no apropiados.

Audio









La Policía Local ha levantado 68 actas por botellones durante el fin de semana

Durante este fin de semana también, la Policía Local de Palma ha levantado 68 actas, la mayoría por botellón, incumplimientos de la normativa contra la covid-19 e infracciones relacionadas con las licencias de actividades. Además, han cerrado un local donde superaban el CO2 autorizado en el ambiente. Estas actuaciones se han llevado a cabo principalmente en la Playa de Palma y en puntos estratégicos de la ciudad como el Paseo Marítimo, Santa Catalina, Sa Feixina o plaza Gomila, además de nuevos lugares de aglomeración detectados como Na burguessa y alrededores del cementerio de Génova. Y través de un vídeo, se ha destapado una macrofiesta en un hotel de Palma. Los pases eran para dos personas e incluían un litro de sangría y dos hamacas, todo por 50 euros. La fiesta se descontroló y acabó convirtiéndose en desfase con un aluvión de quejas vecinales.

Los botellones tamibén se dan en Magaluf, donde esta noche, se ha tenido que volver a desalojar a 3.000 jóvenes ebrios, la mayoría franceses y británicos, que se han congregado tras el cierre de los establecimientos.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

A su vez, el Govern ha prorrogado hoy las limitaciones de reuniones sociales en horario nocturno. El Govern mandará el Acuerdo al Tribunal Superior de Justicia para que autorice la medida y la Conselleria de Salud revisará cada 15 días el nivel de cada isla.