Baleares resiste el adelanto de la Semana Santa: las reservas hoteleras mantienen el tipo frente a 2025

El sector hotelero de las Islas Baleares calienta motores para una Semana Santa 2026 que, a pesar de llegar de forma anticipada en el calendario, arroja cifras de ocupación muy positivas.

La Semana Santa de este año se celebrará entre el 2 y el 6 de abril, casi dos semanas antes que en 2025. Tradicionalmente, un calendario más tardío suele favorecer la llegada de turistas gracias a la estabilidad climatológica; sin embargo, el mercado balear está demostrando una notable resiliencia.

Las cifras en las Islas

A día de hoy, los 385 hoteles de Baleares que operan con la tecnología de Dingus ya contabilizan 25.560 reservas y más de 133.300 pernoctaciones. Estas cifras sitúan al archipiélago a solo un 26% de igualar el volumen total de estancias del año anterior, un margen que se espera recortar en las próximas semanas gracias a las reservas de última hora.

Paula Servera, vicepresidenta de estrategia de negocio en Dingus, analiza con optimismo esta evolución: "A dos semanas vista, el volumen de reservas hoteleras que gestionamos en Dingus alcanza ya más del 70% del volumen del año pasado, a pesar de que el adelanto de Semana Santa en el calendario siempre nos perjudica. Los patrones y comportamientos de compra son muy similares a los registrados en años anteriores y se confirma con ello la solidez de la demanda internacional y unas perspectivas optimistas para el arranque de temporada".

Dingus Datos Dingus Semana Santa

Perfil del visitante: Parejas y hoteles de 4 estrellas

El análisis detallado de la plataforma de inteligencia de la tecnológica mallorquina, sobre el comportamiento del viajero en las islas revela datos clave:

Categoría: El 72% de las reservas se concentran en hoteles de 4 estrellas, seguidos por los de 3 estrellas (20%).

Duración: El 80% de los visitantes opta por estancias medias de entre 3 y 7 noches.

Acompañantes: Las parejas lideran la demanda (59%), seguidas de las familias (22%).

Régimen: La media pensión es la opción estrella, elegida por el 41% de los clientes.

En cuanto a las zonas con mayor demanda, en Mallorca despuntan la Playa de Palma, Cala Millor y Paguera. En Ibiza, el flujo se concentra en la capital y Es Canar, mientras que en Menorca, Biniancolla y Arenal d’en Castell son los puntos con mayor tracción.

Ayuntamiento de Calvià Playa en Paguera

Contexto nacional: La Península a medio gas

Si comparamos estos datos con el resto de España, Baleares muestra un ritmo más acelerado. En la Península, los 271 hoteles conectados a Dingus registran actualmente unas 21.660 reservas, lo que supone exactamente la mitad (50%) de lo logrado en la campaña de 2025.

"En el conjunto de los destinos vacacionales españoles, la demanda hotelera vemos que avanza con solidez. Los hoteles conectados con Dingus mantienen un ritmo consistente de reservas pese al adelanto de la Semana Santa en el calendario, con predominio de viajes en pareja y estancias de entre tres y siete noches. El buen posicionamiento del producto cuatro estrellas y la diversidad de mercados emisores está reforzando las perspectivas positivas", señala Servera.

En el territorio peninsular, destinos como Salou, Benalmádena, Torremolinos y Benidorm lideran la demanda, con un comportamiento de canales muy similar al balear, donde las agencias online (OTAs) como Booking.com y la touroperación (TUI, Jet2Holidays) siguen siendo los principales motores de venta.